Afrique: Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Zimbabwe

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Zimbabwe" a été installé jeudi dans le cadre de la promotion des relations entre les deux pays, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La cérémonie d'installation présidée par le président de la Commission des affaires extérieures, de la coopération et de la communauté à l'APN, M. Salim Merah, a été marquée par la présence du consul de la République de Zimbabwe, du ministre conseiller Oscar Mlilou et du directeur-adjoint pour l'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, précise la même source.

M. Merah a mis en exergue les liens d'amitié entre les deux pays et leur coopération concernant les questions d'intérêt commun, soulignant que la diplomatie parlementaire "est appelée à contribuer de manière pratique pour hisser les relations bilatérales historiques à la hauteur des aspirations des peuples des deux pays".

Il a rappelé ce qui a été convenu entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa en marge du 33e Sommet de l'UA pour poursuivre les concertations visant à renforcer la coopération bilatérale et à examiner les propositions y afférentes, notamment dans le cadre de la commission mixte.

Le consul du Zimbabwe a évoqué les relations historiques liant les deux pays, formant le vœu de voir ce groupe parlementaire contribuer à la "promotion et au renforcement des relations bilatérales".

Il a en outre rappelé la position commune des deux pays vis-à-vis de la question du Sahara occidental, étant "la dernière colonie africaine", appelant à l'impératif de "plaider pour les questions justes lors des fora internationaux et régionaux".

Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères a affirmé que ce groupe constituera "un atout supplémentaire pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays", plaidant pour "la conjugaison des efforts afin de promouvoir les relations de coopération dans différents domaines".

Il a salué, en outre, les positions "communes" de l'Algérie et du Zimbabwe concernant les questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Pour sa part, M. Khelifa Benslimane, qui a pris la présidence de ce groupe, a mis en avant le niveau des relations bilatérales "qui se sont renforcées lors des sessions du comité conjoint de coopération d'Harare", se félicitant de la convergence des vues sur les questions d'intérêt commun".