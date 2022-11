Afrique: Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Kenya

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Kenya" a été installé, jeudi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la supervision du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'assemblée, Salim Merah, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Lors de la cérémonie d'installation à laquelle étaient présents l'ambassadeur du Kenya en Algérie, Peter Katana Angore, et le sous-directeur Afrique de l'Ouest et du Centre au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Farouk Boumaaza, M. Merah a relevé l'intérêt accordé par l'Algérie aux relations de coopération et d'amitié fortes unissant les deux pays.

Sur le plan parlementaire, le président de la commission a souligné "la nécessité de promouvoir les relations de la coopération bilatérale à travers la création de nouveaux mécanismes de communication devant encourager les échanges parlementaires aux niveaux politique, économique et social, et permettre l'échange d'informations liées aux domaines législatifs et juridiques, notamment au regard des développements régionaux et internationaux actuels".

Le même responsable a indiqué que les relations bilatérales entre les deux pays ont connu, au fil des années, "une forte dynamique", à l'instar de la participation du président de l'APN, M. Ibrahim Boughali, à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Kenya, M. William Ruto, et "des entretiens fructueux" qu'il a eus, lors de cette visite, avec les hauts responsables kényans sur "les voies d'approfondissement des relations de coopération dans tous les domaines".

Pour sa part, l'ambassadeur de la République du Kenya s'est félicité de la profondeur des relations entre les deux pays, saluant les efforts déployés dans la promotion de la coopération bilatérale, affirmant également que le groupe d'amitié installé conférerait une forte impulsion aux relations et ouvrirait une nouvelle fenêtre à la coopération dans divers domaines.

Dans son allocution, le représentant du ministère des Affaires étrangères a souligné que la création de ce groupe parlementaire d'amitié, faisant l'objet d'un mémorandum d'entente signé en mai 2018, "sera une source supplémentaire de développement des relations de coopération, leur conférant une dimension nouvelle que l'Assemblée populaire nationale (APN) s'attèlera à concrétiser à travers l'initiative des activités qui y parviendront".

Durant la cérémonie d'installation, le président du groupe parlementaire d'amitié, Abdelyamine Anneb a affirmé que ce dernier "est à même de redynamiser les relations parlementaires entre les deux institutions législatives, en plus de leur contribution dans le développement des échanges bilatéraux notamment les expériences législatives et juridiques, mais aussi d'autres questions d'intérêt commun".