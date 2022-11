Algérie: Arkab - Examen des dossiers des agglomérations non alimentées en gaz

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi à Alger, que son département œuvre actuellement à la résolution du problème des agglomérations et des villages non alimentés en gaz naturel en raison de l'absence d'un réseau d'assainissement.

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Arkab a fait savoir que son secteur se penche actuellement sur les dossiers de ces régions privées de gaz naturel en raison de l'absence d'un réseau d'assainissement, rappelant que les dispositions législatives en vigueur définissent avec précision les prescriptions techniques applicables aux travaux de distribution du gaz naturel et qui interdisent son acheminement vers les régions ne disposant pas de réseaux d'assainissement. "La sécurité des habitants est une priorité", a-t-il dit.

Répondant à une question du député Slimane Smaili (Front El Moustakbal), concernant le raccordement de la commune Larbaâ (wilaya de Batna) à l'électricité et au gaz, le ministre a précisé :"nous examinons actuellement le dossier de cette commune ainsi que les communes similaires ayant des problèmes d'assainissement afin de poursuivre la couverture et d'assurer l'approvisionnement des habitants en gaz naturel. Il y aura des solutions à ce propos, comme nous allons également doter certaines régions en réservoirs à gaz de pétrole individuels pour améliorer les conditions de vie des citoyens".

Selon le ministre, la wilaya de Batna a bénéficié de plusieurs programmes, dont le programme quinquennal 2010-2014 et son programme complémentaire qui ont permis jusqu'à l'heure de raccorder 26.032 logements au gaz naturel et 5.722 logements à l'électricité, en attendant la parachèvement des deux programmes en 2023.

S'agissant des zones d'ombre, la wilaya de Batna a bénéficié d'une enveloppe de 1,4 Mds Da pour le raccordement à l'énergie, ayant permis de raccorder 8.987 logements au gaz et 837 logements à l'électricité, portant ainsi le taux de raccordement au gaz à 86% et à l'électricité à 96%.

Répondant à la question du député Lazhar Degla du Front El Mostaqbel sur les projets d'approvisionnement en énergie dans la wilaya de Touggourt, le ministre a précisé que l'approvisionnement des zones enclavées de Taibet et El Hadjira en gaz naturel n'était pas possible, en raison de l'absence de réseau d'assainissement dans certaines régions.

Dans le même contexte, il a indiqué que la wilaya de Touggourt a bénéficié d'un programme d'approvisionnement de 1450 logements en gaz, d'une valeur de 250 millions DA, et 710 logements en électricité d'une valeur de 300 millions DA, en plus des programmes de la wilaya dans le même domaine, permettant l'augmentation du taux de raccordement au gaz à 85% et à l'électricité à 97%.

Répondant à la question de Abderrahmane Salhi, député du même parti, autour du concours de recrutement à la Sonatrach à travers l'Institut Algérien du Pétrole (IAP) à Ouargla en 2018, M. Arkab a affirmé que l'opération de sélection des 525 candidats recrutés s'est tenue "dans la transparence et conformément à la réglementation en vigueur", indiquant qu'elle a été "entièrement exploitée, avec la fermeture du dossier en coopération avec les services de la wilaya de Ouargla et les services de l'Agence Nationale de l'Emploi (ANEM) à cette wilaya".

Concernant la relance de l'Entreprise Nationale des Granulats (ENG) à El Hachimia dans la wilaya de Bouira, filiale du groupe industriel minier Manadjim El Djazair, M. Arkab a souligné que les réserves géologiques de la carrière d'El Hachimia ayant été entièrement exploitées, l'entreprise a procédé après ouverture de la carrière de Bouzegza en octobre 2021, au transfert de tous ses travailleurs et installations dans cette nouvelle structure, avec la préservation de tous les emplois (100).

Concernant les dysfonctionnements enregistrés dans la gestion, le ministre a déclaré qu'il procédera à des opérations de contrôle et d'inspection en tenant les députés informés des résultats.