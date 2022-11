Algérie: Sétif - 80 œuvres exposées au Salon de la photographie artistique

Setif — Quarante artistes venus de plusieurs wilayas du pays participent avec 80 œuvres à la seconde édition du salon national de la photographie artistique qui se tient à la maison de la culture Houari-Boumediene de Sétif sous le slogan "des objectifs algériens à la fête du soixantenaire".

En marge de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation qui s'est déroulée mercredi dans la soirée, Meriem Keroum, directrice de la maison de la culture a indiqué que le salon organisé en coordination avec la direction de wilaya de la culture s'inscrit dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance et du 68ème anniversaire du déclenchement de la révolution libératrice et regroupe 40 artistes professionnels et amateurs dont sept de Sétif et 33 des diverses wilayas du pays.

Les œuvres exposées durant le salon ont été sélectionnés par un jury spécialisé parmi 146 photos candidates, selon la même source.

Outre ces œuvres, le salon propose aux visiteurs deux autres expositions, la première sur les anciens appareils de photo et la seconde sur les photos réalisés par les adhérents à l'atelier de photographie de la maison de la culture, a ajouté la même cadre.

La manifestation comporte également l'organisation d'ateliers de formation sur, entre autres, la photographies publicitaires encadré par l'artiste Ahmed Hamadani et la photographie panoramique qui sera animé par l'artiste Yacine Hamoudi de Bejaia sur le site archéologique de Djemila, selon la même source.

Les organisateurs ont prévu en l'honneur des hôtes du salon des visites vers les sites touristiques et historiques de la wilaya dont les cascades d'Oued El Bared, la cité archéologique de Djemila, Ain El Fouara, Ain Djourdj, le fort byzantin et le site où est tombé le premiers chahid des massacres du 8 mai 1945.

Le photographe Bachir Rebouh qui participe avec deux photos l'une d'un chevalier algérien en tenue traditionnel et la seconde, en noir et blanc, une exhibition de fantasia a exprimé sa joie à ce salon qui offre un espace de rencontre et d'échange entre les artistes des quatre coins du pays.