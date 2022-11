Algérie: Les martyrs et les moudjahidine, une source de fierté pour les générations

Oran — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a souligné, jeudi à Oran, que les martyrs et les moudjahidine resteront une source de fierté pour les générations.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux d'un colloque national sur "L'épopée d'un peuple et la gloire d'une nation", qui coïncide avec le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, M. Rebiga a souligné que "les martyrs et les moudjahidine resteront une source de fierté pour les générations et une couronne sur la tête du peuple libre de l'Algérie".

"Nous resterons fidèles au serment pour transmettre le glorieux message de novembre et la fidélité à la mémoire des martyrs qui ont couronné de leurs sacrifices la marche du peuple algérien face à l'occupation, avec l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté et de la liberté dont nous profitons aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que "le parcours de la révolution du 1er novembre 1954 a été ardu et les chemins vers la liberté ont été semés de grands sacrifices. Mais toutes ces difficultés se sont dissipées devant la volonté ferme, la forte détermination et la foi sincère des femmes et des hommes d'Algérie, principes qui ont inspiré la génération de la révolution et les ont conduits à remporter la victoire et à vaincre le colonialisme".

M. Rebiga a indiqué que ce colloque, organisé par l'Association nationales des grands invalides de la guerre de libération, coïncide avec un événement important, celui de l'évasion historique du chef martyr Mustapha Benboulaïd de la prison d'El Koudia à Constantine avec onze de ses camarades, le 10 novembre 1955. Il a estimé que "novembre, le mois de la révolution, a été, de tout temps, celui des événements majeurs et des victoires historiques pour l'Algérie et des peuples libres du monde".

Le ministre a également considéré l'Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale comme "un affluent essentiel des organisations révolutionnaires qui ont pris sur elles la responsabilité de continuer à préserver les valeurs et les principes de la guerre de libération nationale afin de parachever le message des martyrs et des moudjahidine".