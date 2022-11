Afrique: Clôture des travaux de la 44e Conférence de l'UPA au Zimbabwe

Alger — Les travaux de la 44e Conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA) auxquels a pris part le Parlement algérien avec une délégation représentant ses deux chambres, ont été clôturés jeudi à Victoria Falls (Zimbabwe), a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de cette conférence, les participants se sont penchés sur deux volets relatifs à la contribution des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ainsi que les graves répercussions socioéconomiques du fléau du terrorisme sur la population de l'Afrique.

Le choix de l'ordre du jour vient "en adéquation avec l'actualité africaine qui requiert une densification de la coordination et de la coopération afin de lutter contre les menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés les Etats africains, d'œuvrer à préserver la paix et la sécurité africaines dans le cadre d'une stratégie unifiée et d'orienter les efforts vers le développement du continent, à travers la solidarité et le renforcement de la stabilité et du développement durable", selon le communiqué, indiquant qu'il s'agit là de "valeurs que le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune n'a eu de cesse de prôner dans le cadre de son mandat de Coordonnateur de l'Union africaine (UA) pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique".

Il convient de noter que la délégation parlementaire algérienne, conduite par le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Lansari Ghali, est composée du sénateur et membre de la Commission exécutive de l'UPA, Mohamed Salmi et du sénateur, Saadoun Lakhdar Moulay, en sus des députées et membres de la Commission exécutive de l'UPA, Wassila Tayeb et Zakia Bouguetoucha.