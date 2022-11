Afrique du Nord: Turquie - Hisser la valeur des investissements et des échanges commerciaux avec l'Algérie

Alger — Le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez a affirmé, jeudi à Alger, que son pays ambitionnait de hisser la valeur des investissements et des échanges commerciaux avec l'Algérie à 10 Mds de dollars.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui il a remis un message de la part du président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, le ministre turc a indiqué que "les investissements et les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie avoisinent les 5 Mds de dollars et nous ambitionnons de les hisser pour atteindre les 10 Mds de dollars".

"Nous remercions le Président Tebboune pour l'accueil et l'hospitalité qu'il nous a réservés", a-t-il ajouté.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, du côté algérien et de l'ambassadrice de la République de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, du côté turc.