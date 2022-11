Madagascar: Rallye Passion - L'équipage Mika-Fafah en tête

L'équipage de Mika Rasoamaromaka et Fafah Rasata sur la Peugeot 208 a frappé fort d'entrée à Antsirabe à l'occasion de la troisième édition du Rallye Passion. Ils ont pris au sérieux cette compétition nationale en dépit du fait que Mika n'avait plus envie de continuer après le sabotage de sa voiture lors de la deuxième manche du championnat de Madagascar.

Les tenants du titre n'ont rencontré aucun problème lors de la première journée d'hier. Ils ont bouclé l'ES1 reliant l'Aérodrome et Ambohimahazo d'une distance de 7,79 km en 9min40sec et l'ES 2 du Parc de l'Est 2,22 km en 5min18sec. Faniry Rasoamaromaka assisté par Mahents à bord d'une Peugeot 206 T16 occupe la deuxième position avec un chrono de 9min45 (ES1) et 5min26sec (ES2).

L'équipage de Frederick et Mick, sur une Subaru Impreza, se trouve à la troisième place. Au total, 23 équipages ont été au départ de la journée d'hier. Seuls Tahina et Rojo Raben au volant d'une Subaru Impreza WRX ont abandonné. La compétition se poursuit ce jour avec six ES au menu, tandis que les six dernières ES sont programmées pour demain. Les 14 ES dont huit différentes de cette organisation du club TACS totalisent 121 km et s'élèvent à 202 km avec les liaisons.