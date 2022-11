Madagascar: Spécialité culinaire - Le Ramen authentique débarque à Madagascar

Selon les explications de M. Yu Nakao, premier responsable d'un nouvel établissement japonais qui a pignon sur rue en plein centre d'Analakely, des similitudes existent entre les aliments malgaches et japonais. C'est en partie pour cette raison que cet homme d'affaires japonais s'est associé avec un Malgache établi à l'étranger, Andoniaina Brice Andriamiandrisoa, pour ouvrir un restaurant dans la Capitale, un rêve commun aux deux hommes.

Mais l'idée est de faire découvrir aux Malgaches la culture japonaise à travers sa cuisine et le goût des plats japonais mais surtout de celui de la soupe japonaise " ramen authentique ". Il met l'accent sur ce terme puisque la plupart des ramens servis en ce moment sont faits à partir de ramen " instantané ", selon lui. Celui servi dans cet établissement sera, par contre, mijoté deux jours durant avant d'être servi.

Les ingrédients qui y seront utilisés, tels que les légumes, les viandes et autres, proviendront du marché local. Seuls quelques ingrédients tels que la sauce de soja et les assaisonnements qui différencient les plats japonais des autres plats seront en provenance du Japon. M. Shimura, un chef japonais spécialiste en Ramen est venu former les cuisiniers locaux depuis la fin du mois d'octobre.

Par ailleurs, Madame Yola, une cuisinière malgache formée pendant 3 semaines au Japon, maîtrise actuellement cette spécialité. L'ouverture de cet établissement dénommé Tora To Ryu a déjà été prévue en 2020 mais à cause de la pandémie, son ouverture a été retardée. Il commencera à recevoir le public malgache aujourd'hui. L'établissement qui possède une maison mère au Japon va rejoindre incessamment l'Association Economique Madagascar Japon ou AEMAJA, qui regroupe plus de 70 entreprises japonaises et malgaches.