Madagascar: HANDBALL - Déculottée de l'Akio de Madagascar face aux Lionnes sénégalaises

Battu d'entrée lourdement par le Sénégal de 9-40, Madagascar ne pèse pas lourd à la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations de handball senior dames. La suite s'annonce mal. Pour son entrée en matière dans cette 25e édition du championnat d'Afrique des nations qui se joue actuellement du 9-19 novembre, à Dakar Sénégal, l'Akio de Madagascar a été complètement déchiquetée par les Lionnes sénégalaises sur le score de 9-40. Le pays hôte a parfaitement lancé son tournoi en étrillant Madagascar. C'est une première mi-temps aboutie que les Lionnes sénégalaises ont livré dans l'enceinte de stade Omnisports de Diamniadio.

Les partenaires de Hawa Ndiaye, dominatrices dès l'entame du match que ce soit en physique ou en attaque ont pu s'appuyer sur Dieynaba S'y et Raissa Dapina pour d'entrée prendre les devants (7-2). à cela s'ajoutent les malicieuses parades de la portière de Toubissa Justica, sociétaire de Fleury les Aubrais en France. En face, la modeste formation malgache n'a rien pu faire car les Sénégalaises ont dominé la rencontre sur tous les compartiments du jeu.

Pas un foudre de guerre

Soukeïna Sagna, auteur de quatre buts, joueuse de l'équipe nationale sénégalaise, a expliqué : " Bien sûr, c'est la meilleure manière. Elle nous donne aussi la force et c'est très bon pour la suite. Maintenant, il faut continuer comme ça, ce n'est pas encore gagné. On va continuer comme ça, on va continuer à travailler ". Du coté des joueuses malgaches, aucune excuse n'est acceptable malgré la fatigue sur le trajet. La délégation malgache a atterri sur le sol sénégalais quelques heures seulement avant le début de la rencontre. Pour Maminirina Fidiniaina, supporteur de l'équipe nationale Akio, il a expliqué que " déchaînées devant un public complètement acquis à leur cause, les Lionnes de la Teranga ont mangé tout cru l'Akio de Madagascar sans expériences et sans repères. Le niveau a été très relevé et Madagascar a besoin d'une restructuration pour inquiéter les adversaires sur le continent. Même au niveau de l'océan Indien, nous n'arrivons plus à battre les autres îles ".

La capitaine de l'équipe nationale malgache, Marylea Ratovomahenina est consciente de la force des deux nations comme le Sénégal et le Cameroun. Elle a avancé : "On va faire ce qu'on peut. Les deux premiers matches contre le Sénégal et le Cameroun, ça va être plus pour s'entraîner, pour essayer d'évoluer ensemble. Et on va voir contre la Côte d'Ivoire ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va faire une bonne prestation ? Je pense que c'est là le match principal dans notre poule." Malgré l'envie de bien faire quelque chose durant cette joute continentale en composant l'équipe nationale avec des huit expatriées, Madagascar n'est pas un foudre de guerre devant les nations africaines.

Comptant se venger contre les Ivoiriennes déjà battues par le Cameroun, vice-champion d'Afrique, les Ivoiriennes comptent se rattraper face aux Malgaches. Zo Rasolofoso, SG de la fédération malgache de Handball, a expliqué : " Le Sénégal est déjà mondialiste et ses filles ont un niveau largement supérieur par rapport à nous. Les filles sont fatiguées car elles sont arrivées seulement à Dakar deux heures avant le match. ".