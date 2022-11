Madagascar: Association FIZATO - Élection du nouveau bureau le 13 novembre prochain

Le bureau collégial qui assure la présidence de l'association des natifs de Toamasina entend respecter ses engagements et mettre fin à la période transitoire qui court actuellement.

" Il est important de rappeler qu'après la passation effectuée entre l'ancien bureau et celui qui assure la présidence actuelle, l'association FIZATO procède en ce moment à l'organisation des élections des prochains membres du bureau ". Ce sont là les propos du Colonel Botoalina Roger, président collégial représentant la région Atsinanana auprès de l'association des natifs de la province de Toamasina (FIZATO) pour faire comprendre que les préparatifs des élections vont bon train. Lancés lors d'une conférence de presse organisée mercredi dernier, ces propos confirment la volonté du bureau actuel de respecter le deadline fixé par les associations qui composent la FIZATO. " Une élection qui ne devrait pas dépasser la période transitoire d'environ dix-huit mois ", a-t-on fait savoir.

Rendez-vous est donc donné par le comité d'organisation aux adhérents et membres de cette association au club nautique Ivato pour un événement double : une assemblée générale et un piquenique récréatif. " C'est une façon pour nous de réunir les membres issus des districts de l'ancienne province de Toamasina. Un moment de convivialité qui sera également l'opportunité pour nous de procéder à l'élection du nouveau bureau de façon transparente, inclusive et acceptée par tous ", précise le Colonel Botoalina Roger.

Revitalisation. La conférence de presse de mercredi dernier était également l'opportunité pour les natifs de l'association FIZATO de faire comprendre que l'association est toujours en activité et qu'elle entend se revitaliser. " À travers les initiatives que nous allons lancer le 11 et 13 novembre prochain, nous, membres du bureau collégial de la FIZATO, allons revitaliser notre association ", nous confie Sylvestre Rajaonary, co-président collégial représentant la région Analanjirofo. Pour celui-ci, " il est temps que l'association retrouve sa cohésion, sa force et sa vivacité " d'antan. Pour en revenir à l'assemblée générale qui devrait avoir lieu le 13 novembre prochain, des séances de partages, d'échanges et de discussion sur " comment développer l'ancienne province de Toamasina ", seront au rendez-vous. "L'objectif est de faire participer les natifs de cette région dans son propre développement ", conclut Sylvestre Rajaonary.