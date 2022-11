Madagascar: Rallye Passion III - Mika et Faniry Rasoamaromaka prennent les commandes

Le spectacle a été au rendez-vous de la première journée de la troisième édition du Rallye Passion. Mika Rasoamaromaka occupe la première place provisoire après les trois ES d'hier.

Come-back impressionnant. La troisième et dernière spéciale de la première journée d'hier s'est déroulée sous la pluie. Les jumeaux Mika et Faniry Rasoamaromaka terminent en pole position à l'issue de la journée inaugurale du Rallye Passion III, comptant pour la sixième manche du championnat de Mada-gascar des rallyes. L'équipage Mika Rasoa-maromaka-Fabrice Rasata Herindraibe sur Peugeot 206 occupe la première place provisoire avec un cumul de 17:03.7. Mika a réalisé deux scratches notamment à l'ES1 et l'ES2.

Le champion national en titre et vainqueur du Rallye Passion II, a bouclé l'ES1 Hôpital Marocain-Tsivatrinikamo 1 longue de 15,06km en 9:40.7, suivi de Frederic (9:44.4) et Faniry (9:45.3). Mika a par la suite effectué le meilleur chrono de l'ES2 Aérodrome-Ambohimahazo 1 (7,79km) en 5:18.2 devant Faniry (5:26.2) et Frederic (5:27.1). Son frère Faniry a été l'auteur du scratch au Circuit Motul spectateurs au Parc de l'Est 1 en parcourant les 1,72km en 1:56.9. Frederic termine deuxième avec un chrono de 1:59.9 devant Laza (2 :00.6).

Rien n'est joué

" La première journée s'est bien passée. Heureusement que nous avions pu éviter la grosse pluie... Je suis content de finir en tête à l'issue de la première journée en réalisant deux scratches. Et je suis ravi également que Faniry remporte la victoire de l'ES3 " se réjouit Mika. " Nous avons eu un problème de ratage au Parc de l'Est car le filtre a été mouillé et nous venons de le réparer, normalement tout ira bien pour la suite " poursuit-il. L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona au volant d'une Peugeot 208 T16 se trouve en seconde position avec 04.7 de retard par rapport à la première voiture. " J'essaie de me refamiliariser avec la voiture. Je suis content d'avoir pu rouler à notre rythme.

Nous n'avons eu aucun problème mécanique. Nous essayerons d'attaquer petit à petit. Le souci est la grosse pluie de ce soir (hier). Si la piste est trop glissante, nous gérerons notre classement et nous ferons de notre mieux pour franchir la ligne d'arrivée. L'objectif c'est la victoire " confie Faniry. Le duo Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru Impreza se positionne à la troisième place (+00:07.7) suivi du pair Laza-Tsitom sur Polaris Pro XP (+00:42.5) et Mathieu-Andry Tahina qui conduit une Subaru n'a pu faire mieux que la cinquième place (+01:04.7). " Ouvrir la course à Antsirabe est un peu difficile car le public n'a pas l'habitude et bougeotte beaucoup quand on arrive...

Nous avons fait une course moyenne car nous avons eu un problème au niveau du turbo " souligne Mathieu Andrianjafy, leader provisoire du championnat. Abandon de la première journée, Tahina Razafinjoelina a dû quitter définitivement le rallye après le tonneau dans l'ES1. L'équipage est sorti sain et sauf. " Nous étions surpris, la voiture est devenue très puissante après l'amélioration au niveau du turbo.

Nous n'avons pas pu faire correctement la reco car je viens d'arriver au pays la veille du rallye, bloqué au Kenya à cause de la grève des pilotes de Kenyan Airlines " explique Tahina. Rien n'est encore joué. Il reste encore deux journées, six spéciales ce vendredi et six également ce samedi.