Madagascar: Football - CFFA - Fosa Juniors, un avant-goût de l'OPL

Deux équipes de même calibre, le CFFA et le Fosa Juniors se mesureront en amical, demain samedi, au stade de l'Elgeco Plus By-pass. Les deux formations affichent le même état de forme à quelques jours avant le début de la saison de l'Orange Pro League (OPL). Le CFFA Andoharanofotsy, le tenant du titre, rêve encore de le conserver, tandis que les Majungais ambitionnent d'aller plus loin qu'en quart de finale de la précédente édition. Ce duel hors compétition promet le meilleur en termes de suspense et de spectacle.

Les deux équipes ont encore du mal à se connaître car elles n'ont pas eu beaucoup d'occasions de s'affronter. Ce sera le troisième match amical de Fosa Juniors de cette année, après sa rencontre face à la formation Tsaramandroso et Disciples FC. Ce match de défi débutera à 14 heures. La rencontre entre le staff de l'OPL et les journalistes précèdera ce gala. Concernant la saison du championnat Elite national, le calendrier et le tirage au sort seront dévoilés ce lundi, le jour où on connaîtra d'ailleurs les deux équipes promues de la deuxième division. Le lancement officiel de la compétition sera donné le 19 novembre prochain.