Sénégal: Sadio Mané dans la liste pour la Coupe du monde 2022

Sadio Mané, blessé avec son club le Bayern Munich, fait partie de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2022, malgré une durée d'indisponibilité encore difficile à évoluer. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024, a retenu 26 joueurs dont la superstar.

Aliou Cissé a mis fin au suspense : oui, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a bien retenu Sadio Mané, sa superstar, pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre au Qatar). Le technicien, qui a retenu 26 joueurs pour ce Mondial au Qatar, a donné quelques précisions concernant l'attaquant, blessé lors du dernier match du Bayern Munich, son club

" On est en train de le suivre. On a envoyé le médecin de la Fédération sénégalaise en Allemagne, depuis hier ou avant-hier, a rappelé Aliou Cissé, au cours d'une conférence de presse tendue. Hier, il a passé toute la journée à Munich puis il est allé en Autriche, toujours pour pousser les examens pour la santé du garçon. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas opération. Après on s'est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. La blessure va toucher (sic) une semaine ou 10 jours. A partir de là, on fera une autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est une situation qu'on a déjà connue, à un degré moindre, avec Ismaïla Sarr à la CAN 2021. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc, il est important de continuer à suivr sa blessure, en espérant que d'ici deux ou trois semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimiste ".

Mais le technicien de rappeler qu'il peut changer un joueur du groupe avant le premier match, prévu le 21 novembre face aux Pays-Bas, dans le groupe A. Une éventualité pour le Joueur africain de l'année et deuxième au classement du Ballon d'Or 2022 que