Afrique: Kigali - Bictogo échange avec ses homologues d'Egypte, du Rwanda et du Ghana

En marge des assises de la 145è Assemblée de l'Union Interparlementaire, qui se tient à Kigali, au Rwanda, Adama Bictogo a eu, le jeudi 13 octobre 2022, plusieurs séances de travail. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a échangé avec Hanafi Ali Gibali (président de l'Assemblée nationale d'Egypte), Madame Donatille Mukabalisa (présidente de la Chambre des députés du Rwanda) et Alban Sumana Kingsford Bagbin (président du Parlement du Ghana). e président de l'Assemblée nationale égyptienne a indiqué, à la fin de la séance, leur entretien a porté sur le renforcement de la coopération interparlementaire entre les deux pays. " Nous en tant que président de Parlement sommes dans la dynamique de prolonger l'excellence des relations existantes déjà entre nos deux pays. Ces échanges qui s'inscrivent dans la dynamique des relations historiques et fraternelles entretenues par la Côte d'Ivoire et l'Egypte ", a-t-il signifié.

Selon le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, les échanges ont aussi porté sur la guerre russo-ukrainienne dont les conséquences sont subies de plein fouet par l'Egypte ainsi que le rôle important que pourrait jouer la Côte d'Ivoire afin d'apaiser les crises dans la sous-région ouest-africaine. Avec son homologue du Rwanda, les deux personnalités se sont engagées pour une meilleure coopération entre leurs deux institutions.

Pour ce faire, Adama Bictogo et Mme Mukabalisa ont convenu de la signature d'un mémorandum d'entente entre leurs deux institutions. Pour le patron de l'hémicycle ivoirien, la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont plus que jamais besoin de renforcer leurs liens à l'effet de faire valoir leurs expériences qui pourraient profiter à leurs populations. Au menu des échanges, avec le président de l'Assemblée nationale du Ghana, il a été question de diplomatie parlementaire et du renforcement des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.