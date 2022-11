Madagascar: Meeting des voitures Rétro Légende - Airtel Madagascar partenaire du Club Madacox

L'événement du week-end sera le grand meeting des voitures Rétro Légende que le Club Madacox organise, samedi et dimanche au CCI Ivato. Fidèle à ses valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité, Airtel Madagascar est le principal partenaire de cet événement fédérateur qui réunira plusieurs milliers de personnes. Les membres de 24 clubs de voitures de légende actuellement en activité seront au rendez-vous pour ces deux jours exceptionnels. Ils vont participer à une grande exposition qui va émerveiller les amoureux et les passionnés

des véhicules qui ont marqué différentes époques. Pour la circonstance, chacun des clubs sortira de leurs garages quelques voitures qui renferment des souvenirs pour partager l'histoire au public. Afin de mettre en valeur le savoir-faire et l'adresse de leurs membres et pilotes, tous les clubs participants prendront part à un Big Gymkhana dont le parcours a été spécialement aménagé. Pour satisfaire leur soif de compétition, une mini compétition de run sur 150 m sera également ouverte à tous les clubs.

" Notre politique de proximité nous permet de soutenir et d'accompagner toutes les communautés qui prennent une part active à la dynamisation et au développement du pays. Cette manifestation va réunir non seulement les férus de véhicules d'époque, mais aussi les passionnés de sports mécaniques, les simples automobilistes, les mélomanes et tous ceux qui sont en quête de distractions. Une occasion de les familiariser avec notre large gamme de solutions en télécommunication. Une opportunité également pour Airtel de soutenir un événement à forte valeur ajoutée qui met en exergue à la fois l'esprit de conservation, l'esprit de compétition et l'esprit d'entreprise ", selon Anna Ratsimbarison, Communication & Sponsorship Manager d'Airtel Madagascar.