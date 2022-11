Ile Maurice: Affaire de saisie de drogue impliquant Bruneau Laurette - Rs 20 millions réclamées à l'ASP Jagai et l'enquêtrice Narainen

Rs 20 millions. C'est la somme réclamée par Dominique Virginie Raya, la concubine de Bruneau Laurette, à l'ASP Jagai de la Special Striking Team et à la WPI Narainen de la Major Crime Investigation Team (MCIT) pour faute lourde alléguée. Cela, dans le cadre de l'arrestation de Bruneau Laurette et de son fils le vendredi 4 novembre, où une importante quantité de haschisch d'une valeur de Rs 200 millions aurait été découverte à Petit-Verger, St-Pierre. C'est par le biais d'une mise en demeure servie ce 10 novembre qu'elle affirme que les deux principaux concernés, placés en état d'arrestation dans cette affaire de trafic de drogue allégué, auraient été privés d'accès à un avocat de leur choix, en l'occurrence Me Sanjeev Teeluckdharry.

"Le 4 novembre, les services de Me Teeluckdharry avaient été retenus pour représenter le père et fils. Mais à son arrivée au 'gate' des Line Barracks, l'entrée lui a été refusée et l'ASP Jagai lui a déconseillé d'avoir accès à ses deux clients, soutenant qu'il aurait besoin de lui pour enregistrer un 'statement', sans lui fournir la nature dudit interrogatoire ni la raison du conflit d'intérêt allégué. L'avocat s'est retrouvé dans le flou", raconte la plaignante dans le document.

Le lendemain, la défenderesse Narainen aurait, selon les dires de la plaignante, informé Me Sanjeev Teeluckdharry lors de la comparution des deux suspects, qu'il ne peut les représenter pour des raisons de conflit d'intérêt. "Pourtant en cour, l'enquêteur principal Ramjeetun avait pris l'engagement que l'homme de loi n'aurait aucun problème à assister son client lors de l'enquête. Le même jour, Me Teeluckdharry aurait été informé par le défendeur numéro deux qu'il ne peut représenter le fils de Bruneau Laurette." D'ajouter que ce n'est pas à la police ni aux parties défenderesses de décider si un avocat se trouve en situation conflictuelle s'il défend les intérêts d'un client.

Alléguant avoir été affectée, elle réclame des dommages de Rs 20 millions pour les préjudices allégués subis.