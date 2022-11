Madagascar: Gestion des villes - La ville de Toliara en désordre

Des ordures entassées tous les trois mètres tout au long de l'avenue menant vers le bazar Scama au départ de Sanfily. Et encore des ordures en plein milieu de la chaussée au niveau du marché de Scama ne permettant qu'un infime passage aux véhicules, cyclo-pousse et tricycles.

Les embouteillages y sont catastrophiques surtout avec les cyclo-pousses qui stationnent ici et là, laissant qu'un petit passage pour les piétons et les véhicules. Des vendeurs de poissons qui occupent le trottoir du milieu à partir de 17h30 aggravent la fluidité de la circulation des personnes et des véhicules. À Amboron-gony, la commune autorise le stationnement quasi-quotidien des camions de légumes et de fruits en provenance de Fianarantsoa devant le département régional de la Formation professionnelle Atsimo-Andrefana.

Des sacs de légumes et d'aliments périssables envahissent les trottoirs et une partie de la chaussée. Un peu partout, tels qu'à Sanfily, côté lycée Botokely, à Mahavatse, au rond-point menant vers Tsimenatse, à Amborogony, à Ankilifaly menant vers Jirama, les constructions en bois ou en tôle reprennent de plus belle s'il y a encore un an, la commune a osé raser des commerces en dur du côté de l'hôtel Amazone au Jardin de la mer.

Retard

Le stationnement des taxi-brousses à Sanfily reste problématique. La vingtaine de coopératives de transport desservant la région Atsimo Andrefana est trop à l'étroit. Monter en ville le matin, passant par le stationnement est un vrai parcours de combattant pour les automobilistes et ceux qui doivent emprunter ce passage en moto ou cyclopousse. Même si la police communale essaie de gérer les cyclopousses en les obligeant de ne rouler que sur une file, le va-et-vient des taxis-brousse et les calèches transporteurs de marchandises ralentit le flux.

" La commune urbaine de Toliara a déjà pensé à délocaliser le stationnement de Sanfily à Ankilimarovahatse, du côté de l'aéroport. Les procédures pour la mise en œuvre de ce projet sont déjà en cours avec le ministère du Transport et celui de l'Aménagement du territoire " explique Patrick Manasoa, adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara.