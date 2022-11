Madagascar: Inclusion financière - MVola et Baobab Banque s'associent pour faciliter le transfert d'argent

Concoctée depuis pratiquement une année, l'interopérabilité de système entre MVola et Baobab Banque, deux opérateurs très dynamiques en matière d'inclusion financière est maintenant opérationnelle.

Au grand bonheur des clients respectifs des deux partenaires qui vont bénéficier d'une offre de transaction et de transfert d'argent digitalisé.

Simple d'accès

Présenté hier lors d'une conférence de presse, le transfert Banque - Mobile money entre Baobab Banque Madagascar et MVola est en effet un service simple, immédiat et sécurisé.

Simple d'accès puisque pour y accéder, il suffit de se rendre dans une agence Baobab pour enregistrer au préalable son numéro MVola et le connecter avec son compte Baobab. Le service a le mérite de répondre aux besoins de n'importe quel client des 2 entreprises et ce, peu importe son téléphone. Ainsi, dans la pratique, les clients de Baobab Banque peuvent utiliser les 30.000 cash-points MVola répartis dans tout le pays pour effectuer des dépôts et autres services sans qu'ils aient besoin d'aller faire la queue dans les agences Baobab Banque. Comme il s'agit d'un service basé sur l'interopérabilité, les transferts peuvent se faire d'un compte MVola vers un compte Baobab Banque et vice-versa.

Partenariat gagnant

Grâce en tout cas à ce service, particuliers et entrepreneurs pourront, une fois inscrits, transférer à partir de 200 Ar jusqu'à 5 000 000 Ar. L'inscription au service peut aussi se faire à distance à partir du téléphone mobile, juste en tapant le #111*7# ou en utilisant l'application MVola. Il s'agit d'un partenariat gagnant aussi bien pour les deux partenaires que pour les utilisateurs qui peuvent ainsi intégrer plus facilement le système bancaire. Baobab Banque Madagascar et MVola réalisent à cet effet une mission commune d'inclure financièrement tous les Malgaches. En effet,le transfert d'argent avec MVola facilitera l'inclusion d'un plus grand nombre de personnes non-bancarisées, dans le secteur bancaire, accélérant par la même occasion l'utilisation des services financiers modernes, inclusifs et efficaces dans tout Madagascar.