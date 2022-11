Ile Maurice: Pannes des ATR 72 - Serait-ce un manque de pièces de rechange ?

Les avaries aux avions desservant Rodrigues et La Réunion auront été fréquentes récemment. Si la direction ne s'en inquiète pas outre-mesure, ce n'est pas le cas du personnel technique.

Les pannes techniques sur les ATR72 d'Air Mauritius sont devenues chose courante ces dernières semaines. Si la compagnie aérienne refuse de s'alarmer, au département technique, certains avancent une thèse plus inquiétante. Selon nos informations, un retard conséquent dans la livraison de pièces de rechange entraverait la maintenance des appareils.

Même si chaque appareil a des pièces de rechange configurées à son type, il y a certaines similarités. Face au manque de pièces, Air Mauritius serait-elle en train de jongler les pièces d'un avion à un autre pour répondre à l'appel ? Serait-elle en train de résoudre un problème en aggravant un autre ? Si MK refuse de trouver cette situation alarmante, plaidant chaque fois la sécurité des passagers, ses décisions sont remises en question ces jours-ci.

"Décisions non étudiées" Le manque de pièces de rechange pour les ATR se ferait de plus en plus sentir et leurs prix, se pliant à la loi de l'offre et la demande, seraient en constante hausse. La pénurie qui frappe le marché des pièces détachées depuis la pandémie serait due aux perturbations dans les importations, engendrées par des "décisions non étudiées" de la direction. Jusqu'à quand la compagnie paiera-t-elle le prix des mauvais choix de ceux à la barre ?

Peu de ressources

Par ailleurs, outre l'exaspération des passagers qui voient leurs vols perturbés, cette situation serait devenue un calvaire également pour les techniciens et le personnel navigant qui doivent se plier aux ordres de la direction en dépit des difficultés. "Les techniciens font leur travail avec le peu de ressources qu'ils ont. Une fois que nous prenons la commande des appareils, toute repose sur nous. Le pire, c'est que nous ne pouvons faire fi des directives car cela implique des sanctions. Nous sommes arrivés à un point où même certains responsables concèdent qu'il y a un gros souci mais ceux à la tête ferment les yeux", souligne un membre du personnel navigant, souligne un membre du cabin crew.

Départs du personnel

Avec la mise en administration de MK, plusieurs anciens sont partis à la retraite. Parmi, figuraient des ingénieurs d'expérience sur les ATR. Les départs du personnel pour d'autres compagnies aériennes avec de meilleures conditions de travail affectent aussi la compagnie qui ne semble pas faire de la formation une priorité. Pour rappel, le plus vieil ATR, Port Mathurin, a été livré en juin 2002. L'appareil compte 20 ans et 4 mois de service. Les deux autres, Ile-aux-Aigrettes et Les Mascareignes, comptent 12 ans de service. La compagnie aurait 25 ingénieurs travaillant sur ses appareils. Par ailleurs, personne chez Air Mauritius n'était disponible, hier, pour une déclaration.