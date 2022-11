Afrique Centrale: BEAC - Les pays de la zone CEMAC se dotent d'une nouvelle gamme de billets de banque

Libreville — Dès le 15 décembre circuleront de nouveaux billets de banque en zone Cemac d'après la dernière session extraordinaire du Comité ministériel de l'Umac dont la résolution unique vient d'être rendue publique par son président, Hervé Ndoba.

Finies les spéculations sur la mise en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque par la Banque des ةtats de l'Afrique centrale (Beac). Ce sera chose faite ce 15 décembre 2022. Conformément à la volonté des ministres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (Umac) réunis en session extraordinaire le 7 novembre dernier à Douala. La résolution unique que vient de publier Hervé Ndoba, son président, précise l'ensemble des modalités de cette opération.

A savoir que c'est "les billets de la nouvelle gamme 2020 dont les spécimens et les caractéristiques ont été présentés", qui sont à l'honneur. Avec pour conséquence l'impératif de "démonétiser et de priver du cours légal et du pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté, les billets de la gamme 1992 à compter du 1er mars 2023 suivant certaines modalités".

Parmi celles-ci, le document parvenu à notre rédaction évoque que "du 1er mars au 31 mai 2023, soit pendant un délai de trois mois, les billets de la gamme 1992 seront échangeables aux guichets des banques commerciales et aux guichets de la Beac". Passée cette période et précisément "du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pendant un délai d'un an, les billets de la gamme 1992 seront exclusivement échangés aux guichets de la Beac".

Les ministres des Finances de la Cemac ont par ailleurs décidé qu'"à partir du 1er juin 2024, les billets de la gamme 1992 ne seront plus échangés". Il leur faudra dans le même temps, veiller à "retirer progressivement de la circulation, les billets de la gamme 2002 au fur et à mesure de leur retour aux guichets de la Beac à partir du 1er janvier 2024", précise enfin la résolution unique signée du président du Comité ministériel de l'Umac, Hervé Ndoba.

Aucune indication n'est pour l'heure donnée au sujet des nouvelles pièces de monnaie. La mise en circulation de cette nouvelle gamme de billets fait écho aux festivités marquant le cinquantenaire de la Banque centrale. Elles vont se dérouler du 18 au 22 novembre 2022 à Ndjamena au Tchad.