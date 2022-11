Algérie: Le spectacle "Novembre... gloire et fierté" présenté à Alger

Alger — Un nouveau spectacle alliant chant, musique, chorégraphie et animation vidéo, produit en commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, a été présenté au public, jeudi soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih.

Intitulé "Novembre... gloire et fierté", ce spectacle produit par l'Office national pour la culture et l'information (Onci) a été présenté en présence du Président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et de plusieurs hauts cadres de l'Etat.

Ecrit et mis en scène par Moussa Noun, "Novembre... gloire et fierté" a rassemblé sur scène de nombreux élèves et jeunes danseurs et chanteur amateur autour d'une œuvre versant dans le registre du spectacle fantastique à fort potentiel pédagogique.

Symbolisant cette unité dans le combat, des tableaux ont été conçus en mettant à profit différents styles musicaux et costumes traditionnels de plusieurs régions du pays réunies pour chanter le désir de liberté.

Cette troupe de l'Onci s'est également appuyée sur la projection vidéo d'animations réalisées avec des dessins assistés par ordinateur pour renforcer l'illustration de certaines périodes de l'histoire comme la spoliation de la patrie par le colonisateur et ses vaines tentatives de d'éradication de toute identité algérienne.

La poésie de Belaid Bellatreche et Mokhtaria Ben Ghalem transmettent également au public le sacrifice des martyrs, le combat et l'engagement des moudjahidin, et la soif de liberté d'un peuple qui a éblouit le monde par sa révolution.

Dans d'autres tableaux, la troupe restitue par le texte et la chorégraphie, le recouvrement de l'indépendance et le combat de l'édification et de la transmission aux nouvelles générations.

Avec une conception baignant dans l'univers du fantastique appuyée par le recours aux animations et différents effets, ce spectacle porte en lui un important potentiel pédagogique qui a séduit le jeune public présent en grand nombre à cette soirée.

"Novembre...gloire et fierté", a été produit dans le cadre du programme des célébrations du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.