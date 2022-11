Tunisie: Sawssen Ayari, directrice du bureau d'études "BIM Eklypse" à La Presse - "L'avenir du secteur du bâtiment se nomme BIM... "

interview

Depuis un bon moment, le BIM, ou le Building Information Modeling, a le vent en poupe dans le secteur du bâtiment pour tous les acteurs de la conception, de la réalisation et de l'exploitation d'une construction... Mais en Tunisie, de nos jours, très peu de personnes savent réellement ce que le BIM implique réellement. Sawssen Ayari nous en dit plus dans cet entretien.

Qu'est-ce que le BIM et quels sont ses grands enjeux ?

Le BIM est l'acronyme " Building Information Modeling " qui peut se traduire par Modélisation des Informations du Bâtiment. Il s'agit d'un processus de production et de communication, basé sur l'élaboration de maquette numérique de construction. Ce modèle 3D représente donc le bâtiment à construire, ainsi que tous les éléments qui le composent. Chaque élément contient toutes les informations nécessaires à chaque phase du projet (identifiants, altimétrie, encombrement, fiche technique... ). C'est là que se situe l'intérêt et la performance de l'outil qui est une plateforme d'informations partagées et actualisées.

Pour les enjeux, ils sont multiples, mais de taille. Durant la phase de conception, on vise notamment l'optimisation de la conception, la facilité de comparaison des scénarios de construction, gagner en précision sur l'estimation financière du projet... Quant aux enjeux en phase d'exécution, il s'agit de gain de précision dans les études d'exécution (EXE), réduction des conflits sur le chantier grâce à une synthèse BIM optimisée, revues de projets améliorées, échanges d'informations fiabilisés... Finalement, mais non moins important, nous citons les enjeux en phase de maintenance et d'exploitation qui visent notamment le gain de précision dans les études EXE... Tout cela permet d'avoir une vue précise du projet dans sa globalité aussi bien que dans les détails.

Pourquoi se tourner vers cette technologie et quels outils mettre en œuvre pour encourager son développement ?

Nous nous sommes tournés vers le BIM pour être capable de répondre à tous les projets à venir. Bien plus qu'un logiciel ou qu'une technologie, le BIM constitue une suite de processus, de méthodes de travail... qui vont être utilisés tout au long du projet. Et là, nous voulions être parmi les premiers à utiliser ce processus en Tunisie afin d'être un acteur majeur dans ce domaine et réussir à développer des partenariats intéressants à l'échelle internationale.

Et pour développer davantage cette technologie, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour produire nos projets en BIM. Même les projets non BIM qui nous sont confiés, ils sont réalisés en BIM en interne. Cela permet de sensibiliser nos clients au processus BIM et les encourager à transformer leur projet en BIM. Et là encore, il ne faut pas oublier qu'on peut construire toute une maison numérique à partir des différentes données BIM de dizaines d'éléments de construction car le processus BIM peut être mis en place pour tout type de construction. Et avec le BIM, nous pouvons générer de manière efficace des données précises et en temps réel pour tous ceux qui travaillent sur le projet... En un seul mot, l'avenir du secteur du bâtiment se nomme BIM !

Pourquoi parle-t-on autant du BIM aujourd'hui ?

Le BIM se développe fortement car il est en adéquation avec les évolutions technologiques de tous les domaines. La situation économique joue, également, un rôle important étant donné que les projets en BIM permettent de réduire légèrement les dépenses globales liées aux études, ce qui explique pourquoi une course à l'adoption du BIM est amplifiée depuis quelques années.

Quelles évolutions opérer et quels points de vigilance à respecter?

Lorsque l'on répond à un projet BIM, il faut veiller à correctement cadrer la mission et les attentes du client. Il faut bien veiller à apporter les détails de modélisation nécessaires selon chaque phase d'avancement du projet. C'est-à-dire ne pas modéliser ou apporter des informations inutiles pour la phase de construction en cours.

Un autre point aussi important : se conformer aux exigences de la convention BIM mise en place par le " BIM Manager " dès le démarrage de l'opération. Son non-respect entraînera des modifications très importantes en cours et à la fin du projet.

Le BIM est-il réservé aux gros projets ? Dans ce domaine, la Tunisie est-elle à la traîne ou sommes-nous en avance par rapport aux autres pays ?

C'était vrai, il y a quelque temps, mais les choses avancent et nous avons déjà des projets en BIM pour des surfaces de 5.000 m². Nous pouvons imaginer qu'à moyen terme, tous les projets seront réalisés en BIM car la mise en place d'un processus BIM est vraiment " rentable " pour les projets à surface importante.

Pour la Tunisie, il y a de plus en plus de bureaux d'études tunisiens capables de produire des projets avec le processus BIM. Mais nous remarquons que les projets réalisés sont en dehors de la Tunisie. A notre connaissance, les projets de construction en Tunisie ne sont quasiment pas réalisés en BIM. Nous espérons que cette technologie sera employée sur tout le territoire tunisien, mais, certes, le chemin sera long.

Que recommandez-vous aux architectes et aux concepteurs qui commencent tout juste à se pencher sur ce sujet ?

Nous leur conseillons vivement de se pencher sur le sujet et de commencer par regarder des tutoriels d'utilisation des différents logiciels BIM. Il ne faut pas hésiter à se former, car il existe plusieurs centres de formation spécialisés en Tunisie.

Il ne faut pas attendre que le processus BIM se déploie en Tunisie pour démarrer. Les opportunités professionnelles sont nombreuses à l'international et il est tout à fait possible de créer une société en Tunisie afin de répondre à différentes offres.