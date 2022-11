Ile Maurice: Comparution de Bruneau Laurette - Nouvelle restriction imposée à Darren Activiste

Encore une autre restriction qui pèse sur Darren Activiste. La police lui a fait savoir qu'il ne doit pas être présent en cour lors des comparution l'activiste Bruneau Laurette ainsi que celles son fils Ryan.

Pour rappel les conditions imposées par la cour pour sa remise en liberté stipule qu'il ne peut participer "in any kind of assembly directly or indirectly unless approval of the police is sought and obtained."

Darren Activiste avait été arrêté jeudi dernier suite à sa présence lors de la grève de la faim de la communauté rastafari qui réclamait le droit à l'utilisation du cannabis pour leurs rites religieux. Il avait été libéré le lendemain. Il a aussi l'obligation de limiter ses posts sur sa page Radio Mo Pep.