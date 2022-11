Tunisie: Législatives | Taboubi - " Le report s'impose... "

billet

- Le secrétaire général de l'Ugtt affirme : "Le décret électoral présidentiel n°55 est passible d'évaluation, de rectification et d'amendement"

- "Il est inadmissible qu'une circonscription électorale n'enregistre qu'une seule candidature", ajoute Taboubi

- Les candidats déboutés par les chambres judiciaires du Tribunal administratif peuvent interjeter appel à partir d'aujourd'hui

Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'Ugtt, multiplie les dossiers politiques, économiques et sociaux sur lesquels l'organisation syndicale ouvrière a son mot à dire et rappelle, lors de ses apparitions médiatiques à l'occasion des congrès et des meetings syndicaux, que "les syndicalistes n'avaliseront jamais des accords auxquels ils n'ont pas participé et dont ils ne connaissent rien du contenu".

Hier jeudi 10 novembre, lors d'un meeting ouvrier à la Régie nationale des tabacs et des allumettes (Rnta), le SG de l'Ugtt, tout en annonçant qu'il a demandé l'organisation d'une séance de négociation avec la présidence du gouvernement "dans les heures qui viennent sur la crise qui oppose, depuis quelques jours, le ministère de l'Education à la Fédération générale de l'enseignement de base relevant de l'Ugtt, à propos de la situation des enseignants intérimaires, est revenu sur le dossier des élections législatives anticipées prévues le 17 décembre prochain pour appeler purement et simplement à leur report. Sans proposer une nouvelle date à laquelle se tiendront les législatives anticipées, Noureddine Taboubi est tranchant : "Seul le Coran ne peut être modifié en aucun cas et en aucune manière. Toute œuvre humaine est passible d'évaluation, donc de modification et de rectification des erreurs qui s'y sont glissées pour une raison ou une autre".

Il ajoute, avec davantage de clarté et de précision: "Le décret électoral présidentiel n°55 en date du 15 septembre 2022 doit être amendé dans l'objectif de faciliter le dépôt des candidatures et d'y combler les lacunes et les insuffisances criardes qui se sont répercutées sur les candidatures et on s'est retrouvé, finalement, avec des circonscriptions électorales sans candidat dans la mesure où personne n'a réussi à collecter les 400 parrainages exigés. Idem pour d'autres circonscriptions où l'Isie a enregistré une seule candidature, ce qui revient à dire qu'on connaît déjà l'identité de quelque 10 députés qui sont assurés d'être élus sans avoir à mener une campagne électorale puisqu'ils sont seuls à concourir dans leurs circonscriptions".

Et le SG de l'organisation syndicale ouvrière de sauter le pas et de s'aligner sur la position de ceux qui exigent l'annulation des législatives du 17 décembre prochain pour appeler à leur report à une date ultérieure qu'il ne fixe pas.

Toutefois, il justifie son appel "par les difficultés et la situation compliquée et complexe du climat électoral régnant sur le paysage politique national" pour exiger "une lecture objective à même d'introduire les amendements appropriés à la réalisation de la dynamique démocratique souhaitée".

Il reste à savoir, maintenant, si l'appel du SG de l'Ugtt sera entendu par le Président de la République qui a, déjà, promis, à deux reprises, lors de ses rencontres avec Najla Bouden, Cheffe du gouvernement, et Taoufik Charfeddine, ministre de l'Intérieur, de rectifier les erreurs et d'introduire sur le décret électoral du 15 septembre dernier les amendements qu'il faut afin de mettre un terme aux pratiques douteuses auxquelles "les apôtres de l'argent sale et des réseaux de corruption ont recouru pour acheter les parrainages et induire en erreur les électeurs".

Sauf que depuis cette déclarations, rien n'a été fait et l'Isie s'est retrouvée dans l'obligation de déclarer irrecevables les dossiers des candidats n'ayant pas réussi à collecter les 400 parrainages exigés, en dépit du prolongement de trois jours du délai de dépôt des candidatures. Une deuxième question appelle aussi une réponse : qu'est-ce que l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) doit ou peut faire au cas où le Président Kaïs Saïed finirait par accorder une oreille attentive à l'appel de l'Ugtt qui n'est pas la seule à demander que les élections soient reportées et à ce qu'un climat électoral réellement démocratique et pluraliste y prévale, sur la base des normes internationales en la matière ?

Est-il aussi besoin d'observer que plusieurs coalitions ou "Moubadarat" (initiatives) qui soutiennent à fond le processus du 25 juillet depuis son déclenchement ont exigé que le Chef de l'Etat procède à l'amendement du décret électoral n°55 et sont même allés jusqu'à proposer le report des législatives du 17 décembre, voire, pour certains, l'organisation d'élections législatives et présidentielle simultanées, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution plébiscitée le 25 juillet dernier.

Pour revenir à l'aspect organisationnel des élections, c'est-à-dire le calendrier électoral déjà publié par l'Isie, il est à préciser qu'hier, jeudi 10 novembre, les différentes chambres judiciaires relevant du Tribunal administratif devaient avoir rendu leurs avis (en première instance) sur les 52 recours qu'elles ont reçus de la part des candidats dont les dossiers ont été rejetés par l'Isie.

Sur ces 52 recours, le Tribunal administratif a déjà rejeté 36 pour vice de forme et de fond.

Il est aussi à préciser que les recours se poursuivront dans la mesure où ceux qui verront leurs dossiers rejetés peuvent interjeter appel.