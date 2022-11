Ile Maurice: Bar Council - Me Sanjay Bhuckory prône le "live streaming" des audiences en cour suprême

"Il est grand temps que les débats en Cour suprême soient diffusés en direct. Cela devrait être limité aux procédures d'appel, aux affaires constitutionnelles et aux questions d'une importance capitale." Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, ne mâche pas ses mots face à la notion d'une open justice. C'est dans la quatrième édition du Legal Tape de la Mauritius Bar Association de la semaine dernière que le ténor du barreau s'exprime sur la nécessité d'une diffusion en direct des procès en Cour suprême.

Évoquant tout d'abord la Constitution qui prévoit l'accès du public aux procès, Me Bhuckory mentionne la citation du chef juge Lord Neuberger : "À moins que la justice ne soit rendue publiquement, il existe un risque réel que le public perde confiance dans le système judiciaire et il existe un risque réel que les normes judiciaires dérapent."

Transparence et responsabilité

Si l'avocat prône un live streaming des débats en cour, il a toutefois des réserves par rapport aux les procès où des témoins interviennent en direct, étant donné qu'une publicité totale, en particulier en ce qui concerne les témoins, pourrait porter atteinte à leur vie privée et à l'équité du procès.

" La Cour suprême devrait suivre les traces des législatures en termes de mise en œuvre de l'enregistrement, de la télédiffusion et de la diffusion sur le Web de leurs débats tout comme c'est le cas en Afrique du Sud, au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie qui transposent leur Cour suprême au-delà de leurs salles d'audience physiques au moyen de la diffusion vidéo et du streaming en direct", poursuit le membre du barreau dans la Newsletter du Bar Council.

Pour lui, non seulement les procédures judiciaires télévisées amélioreront la qualité de la défense des droits et affineront les relations entre le barreau et la magistrature, mais elles favoriseront aussi la transparence et la responsabilité dans l'administration de la justice. "En rendant ces procédures accessibles à un public plus large, la Cour suprême contribuera à maintenir la confiance du public dans le système judiciaire et la diffusion en direct profitera aux citoyens ordinaires qui ne peuvent pas se rendre au tribunal", conclut Me Sanjay Bhuckory, SC.