Afrique: Rendez-vous prévu du 20 au 25 novembre, Niamey - Félix Tshisekedi invité au double sommet de l'UA

Niamey, Capitale de la République du Niger, abritera du 20 au 25 novembre prochain un double sommet de l'Union Africaine, sous le thème : l'industrialisation de l'Afrique et la zone de libre-échange continentale.

Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité par son homologue nigérien, Mohamed Bezoum, à participer personnellement à cette rencontre de haute portée diplomatique. Une invitation qui va permettre très visiblement aux participants de s'appuyer sur l'expérience du premier des congolais après son passage à la tête de l'UA.

Le Chef de l'Etat a reçu son invitation hier, mardi 01 novembre 2022, à travers le Ministre nigérien du Commerce, Alkache Alhada, qu'il a reçu à la Cité de l'Union Africaine. Cette marque d'estime fait suite aux bonnes relations qu'entretiennent la République Démocratique du Congo et le Niger. Les Présidents de ces deux pays partagent des valeurs communes visant une Afrique plus solidaire et orientée vers le bien-être des peuples.

Devant la presse, l'hôte du Président Félix Tshisekedi a indiqué que son pays reste préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans l'Est de la RDC et a affirmé la position de son pays de contribuer au respect de la souveraineté des Etats sur le contient en vue de promouvoir la paix et le bien-être des peuples africains.