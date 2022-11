Afrique: COP 27 - Le Royaume-Uni augmente son soutien financier à l'adaptation climatique

Le soutien financier est annoncé aux pays africains les plus pauvres, qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques.

Aux côtés des dirigeants africains présents à la COP 27 dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh, le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a confirmé que le Royaume-Uni allait accorder 200 millions de livres sterling au Guichet d'action climatique de la Banque africaine de développement (BAD), un nouveau mécanisme destiné à canaliser la finance climatique pour aider les pays vulnérables à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Plusieurs pays du continent connaissent des conditions météorologiques extrêmes. " Les changements climatiques ont un impact dévastateur sur certains des pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne. Or, historiquement, ceux-ci n'ont reçu qu'une infime partie des fonds destinés à la lutte contre les changement climatiques ", a déclaré James Cleverly. Grâce à ce nouveau mécanisme de la BAD, "des ressources vitales vont être acheminées beaucoup plus vite vers les pays les plus touchés par les effets des changements climatiques ", a-t-il ajouté.

" L'accès à la finance climatique pour les économies émergentes était un point central de la COP 26 à Glasgow et je suis heureux de constater que des progrès tangibles sont faits, soutenus aujourd'hui par un financement britannique de 200 millions de livres ", a souligné James Cleverly. Les changements climatiques ont un impact disproportionné sur les trente-sept pays les plus pauvres et les moins solvables d'Afrique. Neuf des dix pays les plus vulnérables aux changements climatiques se trouvent en Afrique. Le Pacte de Glasgow pour le climat comportait un engagement des bailleurs de fonds à doubler les financements consacrés aux mesures d'adaptation entre 2019 et 2025. Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé que son pays allait dépasser cet objectif et tripler le financement consacré aux mesures d'adaptation, passant à 1,5 milliard de livres d'ici à 2025, contre 500 millions en 2019. Cette enveloppe financière qui sera octroyée à la BAD sera allouée à 100 % à l'adaptation climatique. Il a également confirmé que le Royaume-Uni respecte son engagement de consacrer 11,6 milliards de livres au financement international de la lutte contre les changements climatiques entre 2021/22 et 2025/26.

"Avec la fréquence croissante des sécheresses, des inondations et des cyclones qui dévastent les économies, le soutien du Royaume-Uni à l'adaptation au changement climatique arrive à point nommé, il est nécessaire et inspirant pour combler le déficit de financement de l'adaptation climatique en Afrique ", a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina. " Je suis venu à la COP 27 en Égypte avec les défis de l'adaptation climatique pour l'Afrique, en tête de mes préoccupations. Le soutien du Royaume-Uni donne de l'espoir. J'encourage les autres à prendre exemple sur le leadership dont fait preuve le Royaume-Uni en matière d'adaptation climatique ", a-t-il ajouté.