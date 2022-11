Togo: Dodji Apévon porté à la vice-présidence

Du 07 au 08 novembre 2022, s'est tenue à Abidjan, la11ème conférence Elections BRIDGE (Building Ressources In Democracy, Gouvernance and Elections : Développer les Ressources en matière de Démocratie, de Gouvernance et d'Élections).

La conférence a été organisée par la Konrad Adenauer Stiffung (Fondation Konrad Adenauer) et a rassemblé les partis membres de l'Union Démocrate de l'Afrique (DUA), branche africaine de l'Union Démocrate Internationale (IDU). IDU regroupe, au plan mondial, les partis politiques du centre droit. Elle a pour objectif de promouvoir la démocratie et l'Etat de droit dans le monde, notamment dans les pays en développement.

En marge de la conférence Elections BRIDGE, s'est tenue le mercredi 09 novembre 2022, l'assemblée générale élective de DUA.

Le parti politique Forces Démocratiques pour la République (FDR) a pris activement part à ces deux événements. Il a été représenté au plus haut niveau par son président national, Me Paul Dodji APEVON et le secrétaire national chargé de l'administration du parti, monsieur BINAFAME Kohan Kidékiyime.

Au cours de la conférence, plusieurs sujets politiques importants relatifs à l'évolution du processus de démocratisation en Afrique ont été au centre des discussions. A cet effet, le pdt national du parti politique FDR a co-animé le panel ayant pour thème : "Elections en 2023 en Afrique : paysage politique, défis attendus, stratégies d'atténuation prévues". L'intervention du président Apévon a porté sur le cas Togo. Ses co-pannelistes qui sont l'ambassadeur Bamba Youssoufou du PDCI-RDA et l'honorable Jose Mazuana de la RENAMO ont abordé respectivement les situations de la Côte d'Ivoire et du Mozambique.

A l'issue de l'élection qui a couronné l'assemblée générale de DUA et qui a permis de renouveler les membres de son directoire, Me Paul Dodji APEVON a été brillamment élu vice président chargé de l'Afrique de l'ouest pour une période de deux ans.