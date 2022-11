Afrique: Masculinité positive - Le Congo participe à la deuxieme consultation africaine des jeunes

La deuxième consultation des jeunes de l'Union africaine (UA) sur la masculinité positive s'est tenue le 8 novembre à Dakar, au Sénégal, sur le thème " Accélérer les actions et promouvoir une masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ". Le Congo y a été représenté par le président de l'association les Jeunes cadres, Florian Koulimaya.

La consultation de Dakar a été organisée en prélude à la Conférence des chefs d'Etat sur la masculinité positive. Les masculinités sont, en effet, les manières dont les hommes définissent leur identité en tant qu'Hommes en fonction de ce que l'on sait à propos du genre masculin, de ce qui est attendu des hommes par la société et de ce que chaque individu se définit, selon ses propres sentiments, intérêts et connaissances.

Conscients de la montée de ce fléau sur le continent, les jeunes ont formulé quelques recommandations devant servir de déclaration aux chefs d'Etat. Concernant la masculinité dans les crises, les conflits et la consolidation de la paix, il a été recommandé d'intervenir dans l'éducation de base de la famille ; intégrer les notions de masculinité positive et l'éducation à la santé sexuelle et reproductive dans le curriculum scolaire. Il s'agit aussi d'utiliser l'art et la culture pour sensibiliser la population ; de développer des centres communautaires en milieu rural et urbain ; de renforcer les connaissances des femmes et filles sur leurs droits ; de mettre en œuvre des programmes de mentorat. Pour le suivi des engagements et des recommandations de la déclaration de Kinshasa du 25 novembre 2021, les participants ont suggéré la mise en place d'une plateforme pour travailler sur un plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État.

Les violences faites aux femmes prennent diverses formes (verbales, physiques, psychologiques, économiques et autres). Parmi les causes de ces actes en Afrique, ONU Femmes et plusieurs organisations font référence à une société patriarcale, où l'homme a l'autorité et le contrôle du pouvoir sur la femme. Pour parvenir à une société plus équilibrée, l'option de promotion de la " masculinité positive " est proposée.

En effet, une étude menée autour des masculinités a révélé que le rôle traditionnel des hommes, notamment d'exercer le pouvoir sur la femme, se fait souvent sous l'influence de la religion. Mais l'étude reconnaît aussi " l'existence des forces positives qui aspirent à une nouvelle masculinité qui n'est pas fondée sur le contrôle et la domination ".

La directrice par intérim de la Commission femmes, genre et jeunesse de l'UA, Victoria Maloka, a invité les jeunes à s'ériger contre ce phénomène. " J'appelle chacun d'entre vous à trouver des solutions créatives et constructives pour mettre fin à cette pandémie. Décidez aujourd'hui de faire partie de la solution et de vous approprier ce problème en agissant aux côtés de vos gouvernements ", a-t-elle exhorté.

Le conseiller spécial et directeur exécutif du Fonds des Nations unies pour la population auprès de l'UA, Mabingué Ngom, de son côté, a estimé:" Nous ne pouvons avoir l'Afrique que nous voulons si nous continuons à subir les violences faites aux femmes et filles. Il y a de bonnes initiatives, maintenant, il faut passer à l'échelle ".

Florian Koulimaya, quant à lui, a indiqué que la masculinité positive pourrait sous-tendre une forme d'inclusion sociale, gage d'un développement durable et de l'atteinte de l'Afrique souhaitée. " La déclaration de Kinshasa 2021 étant un appel à l'action, il semble opportun d'inciter les États membres d'avoir des programmes de mise en œuvre des politiques en sus des indicateurs pour les évaluer. Il s'agit aussi de pousser la réflexion pour implémenter des stratégies visant à faire avancer l'agenda sur la masculinité positive, sachant qu'une enquête a dévoilé que cette dernière se résume au rapport de force entre les hommes et les femmes, les attitudes et les comportements des parents au sein des ménages et la résistance des hommes au changement ", a conclu le président de l'association Les Jeunes cadres.