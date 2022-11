Egypte: Des experts de l'ONU demandent la libération immédiate d'Alaa Abdel Fattah

Des experts de l'ONU ont joint, vendredi, leurs voix aux pays et organisations internationales réclamant la libération immédiate du blogueur et militant égyptien Alaa Abdel Fattah.

Cette quinzaine d'experts indépendants de l'ONU, dont Clément Nyaletsossi Voule, Rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion et des membres du Groupe de travail sur la détention arbitraire et Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ont dit craindre pour la vie du blogueur.

L'activiste britannico-égyptien emprisonné a intensifié cette semaine sa grève de la faim de sept mois en refusant de boire de l'eau.

Ils ont réitéré leur inquiétude au sujet de ce militant qui a été persécuté pour ses activités de défense des droits de l'homme lorsqu'il a été accusé d'infractions liées au terrorisme et n'a pas bénéficié d'un procès équitable.

Des préjudices multiples au cours de son arrestation, procès et emprisonnement

" Le fait que nous [entendions et voyions] M. Abdel Fattah maintenant, puisque la conférence COP27 a lieu en Égypte, souligne l'importance pour les États et les autres parties prenantes d'aborder sa situation critique directement avec le gouvernement égyptien ", ont déclaré les experts indépendants onusiens. Une façon de rappeler que son emprisonnement et sa souffrance " ne doivent pas devenir l'image qui définit la conférence sur le climat ".

Pour les experts, les autorités nationales doivent veiller à ce que son droit à la vie soit protégé. D'autant que " la grève de la faim de M. Abdel Fattah - une décision qui pourrait entraîner sa mort - semble être le dernier recours d'un individu privé de toute possibilité de contester une condamnation prononcée par la Cour égyptienne ".

Plus largement, le cas de M. Abdel Fattah est emblématique. Il a subi des préjudices multiples et durables au cours de son arrestation, de son procès et de son emprisonnement, ont-ils dit.

La COP27, l'occasion de se montrer sensible aux appels de la communauté internationale

Les experts ont rappelé six communications précédentes concernant le cas d'Abdel Fattah, dans lesquelles ils ont fait part de leurs profondes préoccupations concernant ses multiples arrestations, sa détention, sa condamnation par contumace, les mauvais traitements subis pendant sa détention à la prison de Tora et sa détention provisoire prolongée.

Les experts ont donc exhorté le gouvernement égyptien à libérer sans délai l'activiste afin qu'il reçoive un traitement médical urgent et puisse retrouver sa famille. Ils ont exhorté Le Caire à réexaminer les cas de nombreuses autres personnes accusées d'infractions similaires, notamment Mohamed El-Baqer, Mohamed Ibrahim Radwan, Ezzat Ghoniem, Hoda Abdel Moneim, Aisha al-Shater et Patrick George Zaki.

" La conférence COP27 est l'occasion de démontrer que l'engagement envers le droit international des droits de l'homme est important pour l'Égypte, et que son gouvernement est sensible aux appels de la communauté internationale ", ont-ils fait valoir.

NOTE

Les rapporteurs spéciaux et experts indépendants font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, le plus grand organe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations unies, est le nom général des mécanismes indépendants d'enquête et de surveillance du Conseil qui traitent de situations spécifiques à des pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel des Nations unies et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent à titre individuel.