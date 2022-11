Ile Maurice: Importation de "ti papye" - Contradictions et confusions

Depuis que 22 millions de papiers à rouler ont été saisis, les questions s'enchaînent. Même après la "Private Notice Question" sur l'autorisation du ministère du Commerce pour cet import, la situation n'est pas plus claire. D'ailleurs, le ministre Soodesh Callichurn a lui-même confirmé que le tabac à rouler est autorisé, ce qui n'a pas aidé à éclaircir la situation, surtout qu'à l'atterrissage à Maurice, une annonce rappelle aux voyageurs que le tabac à rouler n'est pas autorisé à Maurice. Même la brigade antidrogue peine à se retrouver dans ce dédale de régulations...

Le papier à rouler était un produit interdit avant le 2 juin 2015, quand le gouvernement décide d'enlever ce produit de la liste des prohibited goods avant de l'y inclure à nouveau le 17 décembre de la même année, tout en décidant en même temps, que les papiers à rouler importés de juin à décembre pourraient être écoulés, vu les "commitments which had already been taken". Le papier à rouler est donc bel et bien interdit à Maurice. Nous apprenons de l'autre côté, que l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) aurait permis à la compagnie Zippy Mouse LTD de continuer à vendre cet item jusqu'en 2016.

Une deuxième extension sera accordée par l'ADSU jusqu'en 2017. Ces deux extensions auraient été accordées verbalement par l'unité anti-drogue, sans aucun document. Pourquoi ? C'est là le mystère, explique une autre source, selon laquelle, ce n'est qu'en décembre 2017 que l'ADSU aurait procédé à des saisies et verbalisé certains revendeurs. Depuis 2017, la vente du papier à rouler est devenue illégale dans la pratique aussi, et il y a eu des descentes de l'ADSU dans les commerces pour en saisir.

Toutefois, dans la réalité, la situation est plus complexe. Un agent de cette brigade explique que tout découle du fait que le tabac à rouler est légal. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale le 3 novembre dernier, Xavier Duval avait ironisé sur la situation. "Allowing 'Roll your own Tobacco' but not 'Roll your own paper'. What a ridiculous step! How are they going to roll it? In what? Dans papier toilette?", avait-il lancé lorsque Soodesh Callichurn a confirmé que "(... )these papers are also used for 'Roll your own Tobacco', which was recently allowed by the Regulations". "Comment saisirons-nous les papiers et mettrons-nous une amende à un commerce ou à quelqu'un qui nous dit que le papier à rouler sera utilisé pour rouler le tabac? " Finalement, dit notre source, une décision a été prise. Elle n'est pas des plus commodes.

Une personne trouvée en possession de papier à rouler mais sans tabac sera mise à l'amende. "Si une personne nous montre qu'il est en possession de tabac à rouler, elle ne sera donc pas inquiétée." Mais cela soulève une question. Si la personne est en possession de ti papier pour fumer du gandia ou du hashsish, mais dit que c'est pour le tabac, que fait-on ? La personne sera mise à l'amende quand même. La situation est la suivante : le papier à rouler est interdit à la vente, à l'importation et l'exportation et toute personne retrouvée avec du papier à rouler sans tabac à rouler sera verbalisée. Mais s'il a le produit interdit avec du tabac, il est sauf.

Selon le site officiel de la Mauritius Revenue Autority (MRA), la liste des produits interdits inclut bel et bien le papier à rouler ou encore l'Ecigarette, le flavoured tobacco for water pipe ou encore les Rolling machines "other than rolling machines of industrial types, used to manufacture cigarettes, where this item is ordered or imported after 17 December 2015". Le tabac à rouler ne figure pas sur cette liste de produits interdits à l'importation, malgré les annonces dans les avions.