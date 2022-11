Algérie: Conférence et Salon internationaux sur les PME arabes en novembre à Alger

Alger — Le Palais des expositions (Pins maritimes-Alger) abritera à partir de samedi les travaux de la 1ère édition de la Conférence et du Salon internationaux sur les petites et moyennes entreprises arabes (PME), a indiqué jeudi un communiqué de la SAFEX, organisatrice de cette manifestation en collaboration avec l'Union arabe pour le développement des exportations industrielles.

Cette manifestation (SMEX ALGERIA 2022) qui se poursuivra jusqu'au 14 novembre est organisée sous le slogan "La quatrième révolution industrielle, défis et opportunités pour les PME".

L'évènement verra la tenue d'une conférence de "haut niveau" les 12 et 13 novembre à laquelle assisteront des "personnalités politiques et économiques éminentes, des hommes d'affaires, des spécialistes et des experts arabes et africains qui devront débattre sur nombre de questions concernant les PME et leur rôle dans les économies".

Les débats concerneront, également, les mécanismes et les voies de financement ainsi que les programme d'aide et d'habilitation.

La conférence connaîtra également l'organisation d'un salon dédié aux prestations et aux produits des PME arabes et africaines en vue de renforcer les échanges et les partenariats mais aussi pour mettre en évidence la nécessité d'adhérer à la 4e révolution industrielle et aux efforts arabes et africains dans le soutien aux PME.

Selon la même source, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) prendra en charge la participation des entreprises africaines à cette manifestation.