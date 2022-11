Algérie: EHU "1er novembre" d'Oran - Une nouvelle approche pour améliorer la prise en charge aux UMC

Oran — Une nouvelle approche a été adoptée par les responsables de l'EHU "1er novembre" d'Oran pour revoir l'activité des Urgences médico-chirurgicales (UMC) afin de rendre ce service plus efficace et améliorer la prise en charge des patients.

"Cette approche se base sur la réorganisation des accès des malades aux UMC, l'exploitation des espaces, la réhabilitation du matériel et la valorisation du travail du personnel, une vision qui pourrait améliorer le travail de cette structure et assurer des prestations rapides et de qualité aux patients", a indiqué à l'APS Goual Naïma, Directrice générale de l'établissement.

Il s'agit d'un parcours à travers lequel on facilitera au malade l'accès aux UMC, on assurera une meilleure orientation et on évitera le "va-et-vient" dans les couloirs. "Le patient sera pris en charge à temps", a-t-elle expliqué.

Pour sa part, la cheffe de service des UMC, Pr Benali-Amar Dalila, a indiqué que "ce circuit-patient a été mis en place depuis quelques mois, à l'approche des JM. Il commence à donner ses fruits".

Constat unanimement relevé par les professionnels, les UMC faisaient face quotidiennement à un flux important des malades et leurs accompagnateurs de tous bords. "Avec les moyens et le personnel disponibles, la gestion du flux était impossible. Nous nous retrouvions quotidiennement face à une insatisfaction des citoyens, un épuisement du personnel et une sur-utilisation des équipements", a précisé la spécialiste.

Avec la DG de l'établissement, il a été décidé de dégager rapidement des solutions pour régulariser ce circuit-patient de manière à ce que ce dernier soit bien orienté, depuis son entrée jusqu'à sa sortie de l'hôpital, avec la meilleure prise en charge possible.

L'orientation qui posait problème était assurée par des hôtesses non spécialisées et non formées, et le malade errait dans tous les sens dans l'espoir d'une prise en charge. "Nous avons remplacé les hôtesses par un médecin-généraliste qui décide du degré d'urgence. Il est secondé par un infirmier pour les cas non-urgents. Ce médecin oriente rapidement les cas urgents vers le bureau concerné. Une optimisation du personnel et des équipements, et un gain de temps sont assurés", a-t-elle expliqué.

Ce nouveau circuit est mis en place progressivement : le malade est orienté vers la consultation médicale. Il est ausculté et rentre chez lui, muni d'une ordonnance. En cas de besoin d'hospitalisation, il est pris en charge dans un espace d'urgence pour une consultation chirurgicale ou orienté directement vers un bloc ou en réanimation s'il s'agissait de cas graves.

Un circuit vert pour une meilleure fluidité

Ce nouveau circuit devra aboutir, dans un mois ou deux, à une circulation plus ou moins normale, avec moins de malades et d'accompagnateurs. Les cas non urgents peuvent être pris en charge dans les établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-on expliqué.

A ce titre, la responsable des UMC a relevé que son service fait face à des évacuations anarchiques des établissements d'Oran et des autres wilayas de l'Ouest. "Plus de 200 patients et pas moins de 200 accompagnateurs sont enregistrés quotidiennement. Le service ne désemplit pas. Face à cet afflux, on se retrouvait avec un personnel médical et paramédical fatigué, stressé et exténué", explique-t-elle.

Pour cette responsable, un travail d'information et de sensibilisation doit être mené auprès des citoyens sur le fait que les EPSP sont des structures de prise en charge très qualifiés et les cas non urgents peuvent être adressés directement à ces établissements.

Le Pr Benali Amar Dalila a rappelé que, lors des JM 2022 de l'été dernier, un circuit vert a été mis en place au niveau des UMC, parallèlement aux activités habituelles assurées. "Nous avons aménagé des espaces non occupés de telle sorte à disposer de deux circuits parallèles. Ce circuit, composé de quatre lits d'accueil, de trois lits d'observation, d'un bloc opératoire et de deux lits de réanimation, a réglé le problème de prise en charge des sportifs, lors de cet événement sportif, sans influer sur l'activité principale du service", a-t-elle souligné, précisant que pas moins de 200 patients ont été pris en charge dans le cadre de ce circuit vert qui sera pérennisé et relancé automatiquement pour d'autres événements.

Le service des UMC de l'EHU d'Oran a assuré plus de 33.850 consultations au premier semestre de l'année en cours, en plus de 5.246 hospitalisations et 1.905 interventions chirurgicales, a-t-on indiqué.