Ile Maurice: "Hitlist" - Des journalistes dénoncent des campagnes de dénigrement

Le métier de journaliste deviendrait-il de plus en plus dangereux depuis que ce gouvernement est au pouvoir ? Et encore plus depuis peu ? À cet effet, trois journalistes du groupe Défimedia et le directeur de Top FM ont consigné, hier, une mesure préventive au poste de police de Pope Hennessy.

Des journalistes se disent inquiets qu'ils se trouveraient sur une hit-list en circulation. Il s'agit de Jean-Luc Emile, Nawaz Noorbux et Al-Khizr Ramdin du groupe Défimédia et du directeur de Top FM, Kris Kaunhye. Le premier nommé a expliqué qu'il a déposé un precautionary measure (mesure préventive) car il a eu vent de propos venant de "known quarters", à travers des personnes qu'il rencontre et qui lui ont dit : "Ki pou fer toi aret kozé... ki pou ena enn raid kot toi..." Il explique donc qu'il ne se sent pas en sécurité, d'où sa déposition qui pour lui était importante.

Évoquant aussi une hitlist en circulation, il indique que comme journaliste, il doit pouvoir effectuer son travail de manière indépendante et sans frayeur. Al-Khizr Ramdin a lui précisé à sa sortie que sa plainte n'intervenait pas parce qu'il avait peur mais surtout pour mettre un frein à cette campagne à l'encontre de certains journalistes en ce moment. Pour sa part, Nawaz Noorbux a confié qu'il s'est rendu à la police hier après la déclaration de Rama Valayden concernant des snipers mais aussi par rapport à cette fameuse hitlist.

Cela ne doit pas être banalisé, a-t-il rappelé, surtout avec des précédents comme l'affaire Kistnen où l'on a vu un cover-up. Le directeur de l'information de Défi Média a indiqué qu'il est victime d'attaques depuis son émission avec Sherry Singh en juillet dernier et les révélations de l'affaire Kistnen en octobre. "... enn kampagn denigreman." Pas juste par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, luimême mais aussi par plusieurs politiciens du gouvernement.

Il a aussi brandi un montage photos publié sur les réseaux sociaux, ou notamment, les visages d'Axcel Chenney, journaliste de l'express, de Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, et d'Al-Khizr Ramdin et de lui-même figurent et où il y est écrit BLD Baron La Drogue. "Ki pe rod fer kwar ? Ki moi Nawaz fer parti enn rezo trafik ladrog ?" Il a également confié qu'il a eu des informations qu'il se pourrait que des "cases" soient fabriqués à son encontre pour "atas enn laké ferblan ek moi".

Il a renchéri qu'il prend tout cela très au sérieux car rien n'est impossible dans le pays maintenant. "Zot bann zournalis zot nepli safe", a-t-il ajouté. Il a aussi dit qu'il attend de voir ce que la police fera face à la situation et si l'ICTA prendra les actions nécessaires pour la fermeture de la page Sun TV. Kris Kaunhye a, pour sa part, demandé à la police d'entamer une enquête sur cette hitlist pour en savoir plus sur sa provenance, entre autres.