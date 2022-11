Togo: L'ancien ministre Elliot Ohin suspendu de l'UFC

Que se passe-t-il à l'UFC (Union des Forces de Changement) du chef de file de l'opposition, Gilchrist Olympio ? La question mérite d'être posée.

En tout cas, d'après nos confrères de Gapola, " Elliot Ohin est dans de beaux draps. Accusé de détournement de fonds, le 2ème vice-président de l'Union des Forces de Changement (UFC) est suspendu des rangs du parti de Gilchrist Olympio. Sa sanction a été actée vendredi 04 novembre 2022, à la réunion extraordinaire du bureau directeur de l'UFC. En effet, la décision du bureau directeur de l'UFC fait suite à l'inobservation des règles qui régissent le parti du chef de file de l'opposition par M. Ohin. Selon l'article 28 du règlement intérieur du parti, les fautes disciplinaires sont passibles de sanctions. Ainsi, M. Ohin, membre du bureau directeur est accusé de détournement des fonds du parti et des perdiems des délégués de bureau de vote de 2018 et 2019. Il aurait détourné des fonds d'une somme de quatorze millions (14 000 000) de francs CFA sur le compte du parti, ouvert dans les livres d'ECOBANK sise à Lomé, par des manœuvres frauduleuses avec la complicité, de certaines personnes ".

Citant le bureau directeur du parti, notre source indique, " Le chèque frauduleusement envoyé à la banque a été reçu par le service concerné qui selon le principe d'usage a envoyé à Dr Gilchrist Olympio, président du parti et seul ordonnateur d'opération pouvant être effectué sur le compte UFC, un mail de confirmation daté de mardi 22 mars 2022 à 14 heures 40 minutes ". Une manière de confirmer qu'il a usé d'un mail de confirmation frauduleusement falsifié avec des complices. Et poursuit-on, " Il est à préciser que cette somme détournée est constituée des fonds alloués à l'UFC par le gouvernement au titre du financement de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et des montants versés au titre des perdiems attribués aux délégués des partis politiques dans les bureaux de vote lors des législatives de 2018 et lors des élections des conseillers municipaux de 2019 ", , a précisé le bureau directeur.

C'est un acte qui poserait un grand préjudice à l'UFC, vu que l'information tombe au moment même où la Cour des Comptes se préparerait à réclamer la reddition des comptes aux partis politiques ayant bénéficié de l'appui financier de l'Etat.

Ne comptant pas présenter des comptes non justifiés à la Cour des Comptes, et entacher par la même occasion, l'image d'honneur du président national et du parti UFC, " le Bureau Directeur a pris une décision disciplinaire à l'encontre de Monsieur Elliott OHIN conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du règlement intérieur ". E c'est la suspension. Une décision prise à la majorité par le bureau directeur lors d'une réunion extraordinaire tenue le 04 Novembre dernier.