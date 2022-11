Gabon: OYEM/PDG - Mamadou Pylera, une militante toujours active

Les partis politiques s'activent et se préparent pour les échéances à venir. Les militants et les sympathisants se mettent déjà en ordre de bataille et aiguisent déjà leurs stratégies. C'est le cas de Mamadou Pylera, une militant du parti démocratique gabonais qui se distingue à Oyem.

De par sa silhouette longiligne, et de sa couleur ébène, elle ne passe pas inaperçue. Cette jeune femme à l'énergie débordante, fait partie des militantes parmi les plus actives qui défendent le parti PDG (parti de masses) et de son Chef "le Distingué Président Ali Bongo Ondimba" dans la commune d'Oyem.

La militante Mamadou Pylera, gabonaise d'origine haoussa, milite au PDG depuis 20 ans. Elle appartient à la fédération Kok Barrage, Methui, où elle occupe le poste de Déléguée UFPDG. Dans la communauté haoussa non négligeable dans le premier arrondissement, elle abat un travail de fourmis sur le terrain. Toujours en première ligne, lors des manifestations politiques (PDG), elle est à tous les combats

Mamadou Pylera inamovible est en permanence en quête de nouvelles adhésions pour renforcer davantage son écurie politique qu'est le PDG. En ce moment, elle s'active à mobiliser à nouveau ,les militantes de sa Fédération pour préparer les échéances prévues en 2023. " Actuellement, je fais le porte à porte pour sensibiliser les femmes pour un vote cash à mon champion Ali Bongo Ondimba " a t -elle souligné.

Cette courageuse et infatigable Pdgiste est fidèle à sa formation politique . À 20 ans de militantisme, elle caresse déjà le rêve de gravir les échelons à un niveau supérieure du parti. Elle fait un clin d'œil aux responsables locaux afin de l'insérer sur une liste quelconque pour les prochaines locales.