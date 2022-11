Gabon: Le RPM dénonce la nouvelle fuite en avant d'Ali Bongo

communiqué de presse

Ce lundi 7 novembre 2022, Ali Bongo et Emmanuel Macron ont annoncé de Charm el-Cheick (Egypte) où se tient la Cop27, l'organisation à Libreville, en mars 2023, à l'initiative de la France et du Gabon, du 5ème Sommet Open Planet sur le climat et la biodiversité.

Le Rassemblement Pour la Patrie et la Modernité (RPM), tout en marquant son intérêt pour les questions relatives à la préservation de l'environnement et de la biodiversité, dénonce cette nouvelle fuite en avant d'Ali Bongo qui, au lieu de présenter, au peuple gabonais, le bilan de son deuxième mandat à la tête du Gabon, cherche à le distraire par l'organisation d'un sommet censé lui donner une certaine crédibilité aux yeux de la communauté internationale.

A cet égard, Ali Bongo est plus prompt à brader les préoccupations des populations gabonaises pour s'octroyer une stature au niveau mondial. Si la lutte contre les effets du changement climatique constitue, à l'heure actuelle, une question importante à l'échelle planétaire, cela ne saurait justifier la récupération politicienne et le forcing diplomatique faits depuis des mois autour de ces questions cruciales pour masquer l'amateurisme et l'absence de vision de la gouvernance d'Ali Bongo, les atteintes à la démocratie et autres violations des droits de l'homme, perpétrées par un gouvernement qui s'est imposé par la force et demeure en quête perpétuelle de légitimité.

Toutes choses que le Président Macron sait, mais sur lesquelles, il préfère fermer les yeux. Après le flop des " New York Forum for Africa ", voilà qu'Ali Bongo et son gouvernement s'apprêtent à servir un nouvel enfumage au peuple gabonais et à la communauté internationale avec l'organisation d'un sommet " One Planet " consacré à la préservation de la biodiversité, domaine dans lequel il fait également illusion, comme en témoigne, son incapacité à résoudre le problème des éléphants qui détruisent toute l'agriculture vivrière.

Ces manœuvres bassement électoralistes qui ne sauraient occulter la responsabilité d'Ali Bongo et de son Gouvernement dans le sous équipement criard du Gabon, en matière de réseau routier digne de ce nom et praticable en toute saison, de disponibilité de terrains viabilisés, à l'abri des inondations et des éboulements, de mise sur le marché, en quantité suffisante, de logements sociaux, de construction de nouvelles salles de classes et d'amphithéâtres, en rapport avec l'augmentation du nombre d'élèves et d'étudiants, d'offre de soins de santé accessible à tous, de lutte contre le chômage, notamment des jeunes, qui atteint aujourd'hui des proportions inacceptables, d'éradication de la pauvreté et de la misère qui affectent plus de 30% de la population gabonaise, des mesures efficaces pour juguler l'inflation à laquelle sont confrontés les ménages gabonais.

Tout ceci ne doit, en aucun cas, être encouragé, notamment, par la France.Face à ce constat déplorable et au regard de la kleptomanie qui caractérise le régime en place, le RPM regrette que le Président Emmanuel Macron associe la France à une lamentable opération qui vise à masquer l'échec patent d'Ali Bongo et son manque de résultats probants après quatorze (14) ans à la tête du pays .

En conséquence, le RPM fustige avec la dernière énergie, tous ces montages grossiers qui ont pour finalité de sauver Ali Bongo du refus légitime du peuple gabonais de le voir se maintenir, coûte que coûte, à la tête de notre pays alors que le monde entier sait qu'il n'a gagné aucune élection.

En définitive, toutes ces manœuvres qui contribuent à donner auprès de la population une perception ambigüe de la France sont vouées à l'échec, vu que le peuple gabonais ne se départira pas de sa quête en faveur de l'alternance et du changement.

Fait à Libreville le 8 novembre 2022 Le Secrétaire Exécutif