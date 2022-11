Gabon: Mario Lemina - " Tant que mon corps me laissera tranquille, je pourrai faire le maximum "

Mario Lemina a hâte de profiter de la pause de la Coupe du monde. De retour en forme cette saison, le Gabonais est l'un des grands acteurs de la belle série de l'OGC Nice en Ligue 1.

En forme depuis le début de la saison, Lemina reste épargné par les déboires physiques qu'il a eu lors des précédentes saisons. Le milieu de terrains qui a disputé 10 rencontres de Ligue 1 espère être sur cette lancée.

" Je pense juste que mon corps me laisse tranquille et depuis l'année dernière je n'ai pas connu de grave blessure ou de choses qui auraient pu me freiner dans mes performances. Tant que mon corps me laissera tranquille, je pourrai faire le maximum sur le terrain et enchaîner les matchs pour exprimer au mieux son potentiel " a confié le Gabonais sur RMC Sports.

S'il reste satisfait de son retour en forme, le joueur de 29 ans sait qu'il faut une pause pour pouvoir reprendre les forces. La trêve liée à la Coupe du monde 2022, tombe à pic.

" Sur les six derniers matchs, on est invaincus. Ça fait du bien au mental, au groupe, au club. Le plus important c'est d'y être arrivé et de pouvoir continuer sur cette dynamique. Une pause frustrante ? Oui et non parce qu'il y a quand même certains joueurs qui ont tourné à plein régime. L'enchaînement des matchs nous fatigue et je pense que ce repos-là va nous faire du bien. Il reste ce déplacement à Lyon mais cette trêve va nous faire du bien parce qu'on part sur des meilleures bases, on sait ce qu'on a à faire, le groupe est soudé. Le principal sera de revenir après la trêve avec la même mentalité et état d'esprit ", a ajouté le joueur.