Seychelles: Une étude du Commonwealth se penche sur le coût de la violence contre les femmes et les filles aux Seychelles

Les Seychelles utiliseront les résultats d'une étude qui s'est terminée en 2019 pour faire face au coût de la violence à l'égard des femmes et des filles, tandis qu'une loi sur la violence domestique adoptée par l'Assemblée nationale devrait entrer en vigueur prochainement.

L'étude, qui a débuté en 2017, est intervenue après que le gouvernement des Seychelles a demandé l'aide du Commonwealth pour mener une étude visant à déterminer comment la violence à l'égard des femmes et des filles affecte également l'économie du pays.

Diverses parties concernées par la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles aux Seychelles se sont réunies jeudi pour discuter des conclusions de l'étude et apporter leur contribution.

La consultante du Commonwealth Monika Pindet, qui a travaillé sur l'étude avec des partenaires locaux, a déclaré qu'"il y avait un besoin de calcul des coûts économiques pour comprendre les coûts ou les charges financières de ce problème sur l'économie, sur les individus du secteur privé et sur le gouvernement. "

Mme. Pindet a déclaré que les Seychelles sont le premier petit État insulaire à faire l'étude qui "examine les priorités et les domaines sur lesquels nous pourrions coopérer pour aider à faire face et à gérer la situation. Nous voulions être un peu plus ambitieux par rapport à ce qui s'est produit auparavant - nous examinions les coûts directs et indirects. "

La recherche a examiné le coût pour le système de santé publique, les honoraires des médecins, qui pourraient inclure un psychologue, et a également calculé combien de temps de police coûterait et quel financement est affecté à ce type d'activité.

Ceux qui ont assisté à la réunion étaient à l'origine impliqués dans l'étude, y compris des représentants de la société civile, des forces de l'ordre ainsi que du département des affaires familiales.

"Ce qui n'avait pas été fait auparavant, c'est l'analyse au niveau macroéconomique qui permet ensuite de voir l'impact de l'inaction sur la violence sur chaque secteur de l'économie", a expliqué Mme. Pindet lors de la présentation d'un guide-cadre.

De son côté, le secrétaire principal à la famille, Clive Roucou, a déclaré que le cadre "a permis une compréhension plus approfondie des coûts réels de la violence à l'égard des femmes et des filles et a donc le potentiel de contribuer à faire prendre conscience de l'ampleur du problème et augmenter la volonté d'agir."

Il a ajouté que la ligne directrice peut être utilisée comme référence à partir de laquelle effectuer une analyse coûts-avantages des interventions potentielles visant à la prévention et à la gestion de la violence.

Mme. Pindet a déclaré que cet outil aidera à mieux comprendre l'économie, ainsi que les charges financières pesant sur l'économie, les particuliers, le secteur privé et le gouvernement.

"Lorsque vous comprenez que, par exemple, en 2016, le coût pour l'économie seychelloise était de 4,6 %, vous pouvez commencer à travailler sur cette question, comprendre ce qui se passe. Vous comprenez que vous avez besoin de ressources pour résoudre ce problème. Donc, ces types d'arguments sont très utiles pour les décideurs gouvernementaux dans la conception et la mise en œuvre de politiques, des législations et d'autres interventions ", a ajouté Mme. Pindet.

Mme. Pindet a ajouté que "le Commonwealth ne fera pas de propositions sur la manière dont les Seychelles peuvent résoudre le problème, mais dépend plutôt des Seychellois qui sont les experts en la matière".

Afin de fournir des informations complètes, le Commonwealth a également travaillé avec le procureur général sur la loi sur la violence domestique qui a été adoptée en 2020 et qui sera bientôt mise en œuvre.

Un autre pays qui se lance dans une telle étude est le Lesotho qui adopte une approche légèrement différente dans la deuxième phase.

"Ils ont adopté une autre approche macroéconomique pour aborder cela ; ils vont en fait piloter une budgétisation sensible au genre, qui est essentiellement une budgétisation qui se concentre sur les citoyens", a déclaré Mme. Pindet.

L'approche du Lesotho signifie qu'il devra effectuer une analyse pour identifier les besoins des hommes et des femmes et des garçons et des filles, puis utiliser les informations pour affecter un financement suffisant aux activités qui peuvent aider et soutenir les communautés qui en ont besoin.

"Une trajectoire légèrement différente, mais nous espérons arriver aux mêmes résultats", a déclaré Mme. Pindet à propos de l'approche.