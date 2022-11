Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Novembre 2022

Niger : Lutte contre le terrorisme- 08 personnes enlevées et libérées par l’armée

Les éléments de la Garde Nationale du Niger ont libéré huit otages aux mains de présumés terroristes de Boka Haram à Maldjori, dans la région de Diffa au sud-est du pays, à plus de 1000 kilomètres à l’est de la capitale, Niamey. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2022 à Maldjori, des présumés terroristes du groupe Boko Haram ont kidnappé 08 personnes, dont 07 femmes. L’assaut rapidement mené par les éléments de la Garde Nationale du Niger a permis de libérer les personnes kidnappées. Blessé, le seul homme parmi les otages est décédé. 03 éléments de la Garde Nationale ont également été blessés lors des combats, pendant que 05 assaillants ont été neutralisés, ont rapporté des journaux nigériens en ligne, dont Actu Niger. (Source : aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Priorités pour 2023- Patrick Achi et son équipe en conclave à Yamoussoukro

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, et les membres du gouvernement sont du 12 et 13 novembre 2022 à Yamoussoukro, à l’occasion d’un séminaire gouvernemental. Il s’agira pour le chef du gouvernement et son équipe de jeter un regard rétrospectif d’abord sur le bilan du programme du gouvernement 2022 et d’envisager des perspectives pour 2023. Ce séminaire gouvernemental, est l’occasion de faire mention des réalisations majeures au cours de l’année 2022, notamment le deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2), qui vise l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Le conclave permettra également d’exposer les difficultés et contraintes de mise en œuvre des feuilles de route. (fratmat.info)

Mali : Diplomatie- Le chef de la diplomatie russe annoncé à Bamako

C’est APA News qui rapporte l’information. Cette visite de Sergueï Lavrov permettra de renforcer la coopération entre le Mali et la Russie. Ce n'est pas passé inaperçu. Jeudi 10 novembre, le ministre malien des Affaires étrangères l'ambassadeur de la Russie à Bamako. Igor Gromyko était venu remettre à Abdoulaye Diop l'invitation adressée au président de la transition malienne, Assimi Goïta au sommet Russie-Afrique prévu en juillet 2023 à Sotchi. Par la même occasion, le diplomate a annoncé à son hôte la visite prochaine de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie au Mali, sans préciser la date.

Sénégal : Mondial 2022 : Aliou Cissé lâche ses 26 Lions

Selon Apanews, l’entraîneur de l'équipe nationale de foot du Sénégal a publié, ce vendredi, sa liste définitive pour la Coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. À quelques encablures du Mondial qatari, les sélectionneurs choisissent leurs hommes pour aller à la conquête du titre. Aliou Cissé, le coach du Sénégal ayant tenu secret sa pré-liste, a fait face à la presse le 11 novembre. Comme on pouvait s'y attendre, le technicien aux dreadlocks est resté fidèle à ses principes avec peu de changements dans le groupe avec lequel il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2021. Dans cette liste, il n'y a que sept joueurs qui avaient pris part au Mondial 2018 en Russie. Il s'agit d'Alfred Gomis, de Kalidou Koulibaly, de Youssouf Sabaly, de Cheikhou Kouyaté, d'Idrissa Gana Guèye, d'Ismaïla Sarr et de Sadio Mané. Récemment blessé en club, le métronome des Lions a été annoncé forfait par des médias. Mais il sera bel et bien du voyage.( Source : actucameroun)

Guinée : Cas Kassory- La Crief justifie son maintien en détention

Dr Ibrahima Kassory Fofana, ancien premier ministre de Guinée. Écroué depuis le 06 avril 2022, pour des faits présumés de corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, l’ex premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a vu ses nombreuses demandes de mise en liberté, rejetées. Depuis son incarcération, toutes les fois qu’une des chambres de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières, Kassory Fofana a accordé le feu vert pour sortir de prison, le parquet spécial de cette juridiction anti-corruption a opposé son véto. Pourquoi le parquet s’obstine-t-il à refuser la libération de l’ex premier ministre ? (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso: Yako- La compagnie de la gendarmerie nationale attaquée

11 gendarmes tués dans une attaque contre la gendarmerie de Seytenga dans la région du Sahel. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans la nuit du jeudi à vendredi à Yako où ils ont ouvert le feu sur la compagnie de la gendarmerie nationale aux environs de 22heures. (Source :aouaga.com)

Tchad : Manifestations antigouvernementales- Plus de 600 personnes interpellées

C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le procureur de la République de N'Djamena, capitale du Tchad, Moussa Wade Djibrine. "Lors des événements du 20 octobre, 621 personnes ont été arrêtées et les interpellés se trouvent actuellement dans une prison de haute sécurité à 600 km de la capitale", a-t-il déclaré, cité par l'Agence France-Presse (Afp). « Lors des événements du 20 octobre, 621 personnes ont été arrêtées et les interpellés se trouvent actuellement dans une prison de haute sécurité à 600 km de la capitale », a-t-il déclaré, cité par l'Agence France-Presse (Afp). « Les personnes en question ont commis des actes ciblés contre les fondements de la République. » M. Wade Djibrine a ajouté que 401 personnes arrêtées avaient été remises à la justice, car elles avaient été appréhendées en flagrant délit, tandis que 220 autres faisaient l'objet d'une enquête.

Centrafrique : Education- Des enfants à nouveau à l’école

Dans la sous-préfecture de Ouandja-Kotto, située dans la préfecture de la Haute-Kotto, a plus de 800 kilomètres de Bangui, les enfants peuvent à nouveau accéder à l’école après 16 ans d’interruption. Le retour de l’école dans cette localité en octobre 2022 a été rendu possible après le déploiement des Forces de la MINUSCA dans la zone.Depuis 16 ans donc, dans cette sous-préfecture d’environ 12 000 habitants, certains enfants étaient enrôlés de force par les groupes armés, d’autres utilisés dans les champs et les chantiers miniers ; d’autres encore, principalement les filles ont été forcées au mariage. Une situation qui a empêché les milliers d’enfants de cette sous-préfecture d’accéder à l’éducation jusqu’à une période très récente, après le déploiement des Forces de la MINUSCA, comme l’explique le sous-préfet, Malick Adoum. (Source : abangui.com)

Gabon : Zone franc/ Cmac - Mise en circulation des nouveaux billets de banque

C’est désormais officiel. Le Comité ministériel de l’Union monétaire d’Afrique centrale (Umac) a annoncé, au terme de sa 7e session extraordinaire, la mise en circulation de la nouvelle gamme des billets de banque pour le 15 décembre prochain dans la zone Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale). Il s’agit de toutes les coupures : 10 000 FCFA, 5 000 FCFA, 2 000 FCFA, 1 000 FCFA et 500 FCFA. Tous les billets de la gamme 1 992 seront par conséquent démonétisés à compter du 1er mars 2023. "Ainsi, démonétisés et par conséquent, privés du cours légal et du pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la communauté, les billets de la gamme 1992, à compter du 1er mars 2023, soit pendant un délai de trois mois, seront échangeables aux guichets des banques commerciales et aux guichets de la Beac", indique l’Umac. (Source : alibreville.com)