Madagascar: Salon de l'ingénieur - L'OIM donne rendez-vous en décembre

La pandémie de la Covid-19, le changement climatique, les chocs causés par la récession économique liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont perturbé tous les secteurs d'activités économique, sociale et bien évidemment technologique à l'échelle mondiale et à Madagascar en particulier.

Pour assurer la reprise, une stratégie de relance devra s'appuyer sur des réformes ambitieuses visant à stimuler entre autres : les marchés, les investissements, la productivité ; sans oublier que tout ceci devra passer par le développement du capital humain. Conscient de l'importance de son rôle et de son devoir envers la nation, l'Ordre des Ingénieurs de Madagascar (OIM) veut apporter une pierre à l'édifice pour la relance économique de Madagascar.

L'organisation du Salon de l'Ingénieur Édition 2022 s'inscrit dans ce sens. Ce Salon a pour le thème "Ingénieries et innovations technologiques : piliers de la relance économique à Madagascar". Il se déroulera les 13 et 14 décembre prochains au Radisson Blu Hotel, à Ambodivona. Les objectifs de ce Salon consistent entre autres en la (i) promotion de l'ingénierie et des innovations technologiques adaptées à Madagascar, (ii) création d'opportunité de développement de synergies d'affaires et la collaboration de travail entre les parties prenantes, (iii) facilitation de la rencontre entre offres et demandes non seulement de services et de produits mais également de formation d'Ingénieurs.

Plusieurs manifestations seront organisées dans le cadre de ce Salon de l'Ingénieur, telles que des vente - expositions, des conférences, des sessions de démonstrations, des ateliers stratégiques / techniques, des rencontres "B to B" et "B to C". Il est à souligner que parmi les étapes d'accomplissement de la mission de l'OIM figurent également les échanges d'expériences et les transferts de compétences notamment avec les autres Organisations d'Ingénieurs aux niveaux national, régional et international (WFEO, FAEO, SAFO, ... ) ; et d'autres Associations ou Groupements professionnels à Madagascar.