Madagascar: Accident à Antanimalandy - Une femme meurt écrasée par un camion

Drame à Antanimalandy et jamais deux sans trois ! Une femme meurt écrasée par un camion fou jeudi soir vers 18h20 à Antanimalandy. C'est le troisième accident mortel sur cet axe de la RN4, cette année et à cause d'un excès de vitesse. La victime, âgée de 44 ans, était enceinte d'après une mère de famille et témoin. Le camion roulait à une vitesse folle et a fauché par derrière la jeune femme qui faisait sa promenade de la soirée avec son mari. Ce dernier a également été blessé et évacué à l'hôpital pour soins. On ignore encore s'il est sain et sauf. " Le corps de la mère de famille était coincé entre le pneu du poids lourd.

Il a fallu remonter le véhicule à la crique pour extraire le cadavre. Un poteau électrique de la jirama a été percuté violemment durant l'incident. Le chauffeur du camion a pris la fuite dans les bosquets. Il est resté introuvable ", a témoigné un piéton. La collision du camion avec un poteau électrique à Antanimalandy a provoqué une coupure générale de courant depuis jeudi 18h30 dans plusieurs quartiers dont Antanimalandy et ses environs jusqu'à Antanimasaja, Mahatsinjo, autour de la gare routière à Aranta, Tanambao Sotema et même dans la commune rurale Belobaka à Amparihimahitsy jusqu'à Marohogo sur la RN4, et aussi vers Ampasika, terrain mena et dans le fokontany de Manjarisoa.

En dépit des mesures appliquées par la commune de Mahajanga de dégager la voie sur cet axe, il y a plusieurs mois, la voie reste encore encombrée et très rétrécie à Antanimalandy. Les commerçants expulsés sont revenus petit à petit tandis que les bus recommencent à s'éterniser devant les arrêts. Les véhicules, quant à eux, roulent à tombeau ouvert faisant fi du code de la route.