Madagascar: TRAIL - UTCS - Deux gros calibres étrangers dans la course

Course internationale de haut niveau. Deux coureurs étrangers habitués aux grands trails, en l'occurrence le Fran-çais Bênat Marmissolle et la Réunionnaise Libéra Fontaine seront les invités de marque de la troisième édition de l'Ultra trek des collines sacrées (UTCS). La version 2022 s'étalera sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre. Ces trailers viennent de briller à la fameuse Diagonale des fous à la Réunion au mois d'octobre. Bênat Marmissolle a été sacré champion de ce prestigieux trail connu mondialement après sa sixième place à l'Ultra trail de Mont Blanc (UTBM).

La Réunion-naise Libéra Fontaine fera le plaisir de partager ses expériences dont plusieurs victoires locales. La trailer tamponnaise a fini récemment troisième au Trail de Bourbon. Ces deux coureurs prendront le départ de la longue distance de 142km. "Je suis encore dans une phase de récupération et je vais courir à mon rythme" peut-on lire dans un extrait de son interview dans un magazine réu-nionnais. Elle n'est pas habi-tuée à la formule de l'UTCS, courir pendant trois jours sur des distances variées, et rentrer tous les soirs au lieu d'une longue distance en jour et nuit. Six épreuves seront au programme dont une nouvelle, le trail Vakini-sisaony découverte, long de 29km.

Les cinq autres épreuves habituelles sont entre autres la dé-couverte Avaradrano (23km, D+874m), le trail Vaki-nisisaony (44km, D+1786m), le trail Avara-drano (47km, D+2007), le trail Ambodirano (51km, D+2513m) et la course majeure l'Ultra tour de 142km, D+4917m). Plus de quatre cent-cinquante coureurs ont été enregistrés.