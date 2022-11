Madagascar: RALLYE PASSION III - L'équipage Faniry-Mahents en pole position

Faniry Rasoamaromaka au volant d'une Peugeot 208 T16 finit à la première place à l'issue de la deuxième journée. Il est talonné de près par Frederic Rabekoto sur Subaru Impreza.

Journée ensoleillée, sans pluie mais les pistes restent très glissantes. L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona au volant d'une Peugeot 208 T16 monte d'une marche et se positionne en pole position provisoire à l'issue de la deuxième journée du Rallye Passion III, comptant pour la sixième manche du championnat de Madagascar. Six épreuves spéciales ont été au menu des concurrents hier. Avec quatre scratches, Faniry a largement maîtrisé la situation lors des deux sections d'hier. En mode offensif, il a fait deux sorties au circuit spectateurs au Parc de l'Est et n'a pu faire mieux que la treizième place.

" Les pistes ont été très glissantes dans la matinée mais nous avons pu accentuer le rythme dans l'après-midi. La voiture est en pleine forme. Nous essayerons de poursuivre dans ce sens s'il ne pleut pas cette nuit" confie Faniry. Devancé de 00"32.4, le duo Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru Impreza talonne de très près le leader. "La gestion de la course n'était pas du tout facile mais nous sommes très contents d'avoir pu boucler la deuxième journée.

Nous avons toujours eu le problème de coupure soudaine qui nous a empêchés d'attaquer dès fois. Nous avons aussi un petit souci au niveau des roues. En fait, nous devons gérer le championnat au lieu d'attaquer à fond" explique Fred.

Rétrogradé

Le vainqueur de la précé-dente édition, et champion national en titre, Mika Rasoamaromaka sur Peugeot 206 a perdu deux places et se trouve en troisième position. "L'assisté a lâché toute la journée. Encore frais dans la matinée, j'arrivais à réaliser un deuxième meilleur temps puis la fatigue a pesé dans l'après-midi...

Nous sommes en train de chercher les solutions et nous sommes toujours prêts à aller jusqu'au bout malgré ce pépin" lance Mika. Laza Randriamifidimanana qui a bien entamé la deuxième journée a dû abandonner après l'avant-dernière spéciale d'hier suite au problème de courroie.

"C'était compliqué. Nous avons consacré beaucoup de temps à réparer", regrette Laza qui n'aura plus d'autre choix que de poursuivre la course en rallye 2. Le spectacle se poursuivra ce samedi car six spéciales sont encore au programme.

Classement

1 - Faniry-Mahents (Peugeot 208 T16) 00 : 53 :38.6

2 - Frederic-Mick (Subaru Impreza) +00 :32.4

3 - Mika-Rasata (Peugeot 206) +02 :30.7

4 - Mathieu-Andry Tahina (Subaru) +03 :41.7

5 - Yan-Willy (Can Am X3) +07 :09.2

6 - Patou-Joe (Canam XRC) +07 :28.4

7 - Ndrianja-Fanja (Subaru) +07 :56.4

8 - Haja D-Ryv Elena (Mitsubishi Evo 6) +08 :22.0

9 - Freddy-Jimmy (Isuzu D-Max) +10 :51.6

10 - No Limit-Aina (Ford Ranger) +13 :30.4