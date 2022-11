Ile Maurice: Premier interrogatoire de Ryan Lucas Laurette - Son emploi du temps passé au crible

L'interrogatoire de Ryan Laurette, fils de l'activiste-politicien Bruneau Laurette, arrêté en même temps que ce dernier, a débuté hier dans les locaux de la Major Crime Investigation Team (MCIT).

Il est défendu par Me Akil Bissessur. Il a été appelé à s'expliquer sur ses revenus et ses dépenses et son emploi du temps a été passé au crible.

À l'issue de ce premier interrogatoire, Me Bissessur a expliqué que son client a également dû donner des précisions sur son emploi du temps le jour de son arrestation. "Il a expliqué qu'il a un seul bien, soit une motocyclette à son nom. Il a ajouté qu'il ne se sentait pas bien la veille de son arrestation et qu'il a passé la nuit chez Dominique Raya". Me Sanjeev Teeluckdharry, autre avocat des Laurette, a, pour sa part, dit qu'il croit dans l'innocence de son client. "Toute arrestation et accusation provisoire doivent être basés sur a reasonable suspicion. On ne peut utiliser la cour comme un instrument et se servir d'une accusation provisoire pour persécuter des innocents." La motion de remise en liberté de Ryan Lucas Laurette sera débattue le 18 novembre au lieu du 14 pour faire avancer l'enquête.

Pour rappel, Ryan Lucas Laurette, ainsi que son père Bruno, ont été arrêtés vendredi dernier après une descente de la Special Striking Team dans une maison que loue l'activistepoliticien à Petit-Verger. Et 46 kilos d'haschich d'une valeur marchande de Rs 231 millions, deux armes à feu et une somme de Rs 80 000 ont été saisis lors de cette perquisition.

