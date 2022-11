Congo-Kinshasa: Journée de l'armistice - La France et l'Allemagne prônent la paix

Une cérémonie symbolique s'est déroulée le 11 novembre au cimetière du centre ville de Brazzaville en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau et du maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

L'ambassadeur d'Allemagne, le chef d'état-major adjoint des Forces armées congolaises, le général René Boukaka, ainsi que plusieurs officiers et sous-officiers des armées congolaise et française ont également pris part à la cérémonie. Après un hommage solennel aux combattants de la Première Guerre mondiale, la lecture de plusieurs textes, notamment celle d'un poilu et d'un soldat allemand, a donné le coup d'envoi de la cérémonie.

L'ambassadeur de France, François Barateau, ainsi que les hautes autorités civiles et militaires présentes ont ensuite déposé des gerbes de fleurs au pied du monument consacré aux " Morts pour la France ". Sitôt après, ont retenti la sonnerie aux morts et les hymnes français et congolais interprétés par la musique des Forces armées congolaises.

En rappel, l'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et de sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 8 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.