Afrique: Forum de Paris sur la paix - la cinquième édition ouverte au Palais Brongniart

Inaugurée dès le 10 novembre dans la soirée par Emmanuel Macron, président de la République française, la cinquième édition du Forum de Paris sur la paix, consacrée aux crises multidimensionnelles, de la pandémie au réchauffement climatique en passant par la guerre en Ukraine et la problématique des réfugiés, a ouvert ses travaux le jour suivant pour se treminer le 12 novembre, au Palais Brongniart.

Pour cette édition placée sur le thème "Surmonter la multi crise", ce sont 4 000 personnes qui ont été attendues au Palais Brongniart et 60 projets qui ont été additionner aux 400 sélectionnés lors des éditions précédentes.

La première journée, après la session d'ouverture, les personnalités se sont succédé à la tribune en présence des présidents sud-américains et africains, Gustavo Petro de la Colombie et Alberto Ángel Fernández de l'Argentine, Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau et président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), George Weah du Liberia et Azali Assoumani de l'Union des Comores.

Une plénière qui a fait place aux tables rondes mêlant les contributions de la société civile et des institutions. L'artiste Youssou Ndour, ancien ministre de la Culture au Sénégal, est intervenu à la table ronde intitulée " Intégrer la culture au cœur des politiques et de la coopération".

Du côté des institutions, le Fonds monétaire international (FMI) a confié vouloir contribuer et jouer son rôle dans la résolution de conflits dans le monde en renforçant ses partenariats avec d'autres organisations, y compris humanitaires. "La paix fait partie de notre identité", a souligné Franck Bousquet, directeur adjoint, en montrant le sceau du FMI frappé du rameau d'olivier, symbole de la paix.

Le lien entre la stabilité macroéconomique, que l'institution de Washington promeut, et la paix est "très important", a-t-il dit. Au total, 20% des pays membres du FMI, soit une quarantaine, sont considérés comme "fragiles" ou sont des États affectés par des conflits.

Octroyer des prêts financiers aux pays reste crucial mais ne suffit pas, observe Franck Bousquet, soulignant que le FMI réajuste sa stratégie en commençant par accroître sa présence sur le terrain.

"Concrètement, cela signifie coopérer avec le Programme alimentaire mondial (PAM) quand il s'agit de crise de la sécurité alimentaire", ou avec le Haut-commissariat aux réfugiés quand il est question de vague migratoire liée à un conflit, explique-t-il, ajoutant: "C'est une question d'humilité, de prise de conscience qu'aucune organisation ne peut réussir seule dans un pays fragile". Il s'agit "de tirer profit" de ce que ces associations peuvent apporter en terme d'expertise.

Le Forum sur la paix de Paris, c'est "réinventer la coopération internationale". Le président du Forum, Pascal Lamy, a déclaré dans un entretien: "C'est le Forum sur la paix parce que la paix, c'est le produit de circonstances ; la guerre ou la non paix (...) vient de tensions sur le social, le développement, la religion, le climat maintenant", complétant: "Quand on voit l'impact du changement climatique sur la population, c'est évident", arguant: "L'idée est de remonter aux sources de la non paix et c'est ce que nous faisons". Dans un monde en crises multiformes, il relève "l'incapacité (...) des acteurs classiques, des Etats, des diplomates à trouver parfois des solutions".

Le Forum de Paris sur la paix a réuni ainsi de nouveaux acteurs de la société civile, des organisations non gouvernementales, des grandes entreprises, des villes, de grandes institutions.

"On ne va pas se dispenser des Etats et des diplomates pour trouver des solutions", a nuancé l'ancien Commissaire européen et directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il a exhorté à exploiter la réserve d'énergie, la volonté de coopérer au sein d'autres acteurs

À quoi sert le Forum de Paris sur la paix ?

Cet événement, voulu et créé par le président Emmanuel Macron en 2018, permet de réunir plusieurs acteurs du monde entier afin de favoriser le multilatéralisme. Pour le chef de l'État français, ce forum est également l'occasion de travailler sa stature de président-médiateur dans les conflits internationaux.