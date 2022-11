Congo-Kinshasa: Mobile money - 56 millions de dollars générés au deuxième trimestre 2022 en RDC

Outre le chiffre d'affaires en hausse par rapport au premier trimestre, le rapport de l'Observatoire de marché de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo (RDC) constate que quatre opérateurs ont géré plus de dix millions d'abonnés actifs au cours de la période sous examen.

Au fil des années, la messagerie financière a pris une ampleur sans précédent sur l'étendue du vaste territoire national. En plus d'un répertoire fourni de plus de 40 millions d'abonnements actifs dans la téléphonie mobile, les opérateurs bénéficient également de deux moyens plus directs d'atteindre leurs clients : SMS et appel. Ces atouts ont servi à l'envol du secteur de mobile money en RDC, au détriment du secteur bancaire. Au deuxième trimestre de 2022, le rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile a fait état d'un chiffre d'affaire en hausse, passant de 53,3 millions au premier trimestre à 56,9 millions de dollars américains. Par ailleurs, à la fin du deuxième trimestre 2022, les quatre opérateurs de mobile money ont réussi à gérer au total 10,7 millions d'abonnements actifs.

Si Vodacom vient en tête pour le nombre total d'abonnés actifs dans la téléphonie mobile, Airtel a pris sa revanche en arrachant la première place du classement mobile money. En effet, l'opérateur, à travers son service " Airtel money ", dispose d'au moins 3,8 millions d'abonnements actifs recensés à la fin du deuxième trimestre 2022. Il est suivi de Vodacom qui utilise le service M-Pesa. Ce dernier compte 3,6 millions d'abonnements actifs. Orange money vient en troisième position, avec 2,5 millions d'abonnements actifs. Enfin, Afrimoney d'Africell vient clôturer le classement, avec ses 115 000 abonnements.

Le rapport renseigne que la RDC dénombre aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés actifs dans le mobile money. Entre les deux premiers trimestres de 2022, leur nombre a connu une hausse de 1,47 %. En d'autres termes, il y a eu plus d'un million d'abonnés supplémentaires, faisant passer le taux de pénétration à 10,58 % au second trimestre contre 10,43 % au premier trimestre.