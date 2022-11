Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme- Le capitaine Traoré présente la situation sécuritaire

Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré le vendredi 11 Novembre dans l' après-midi les patrons de presse burkinabè et leurs responsables en charge de l’information pour une prise de contact et d’échanges sur la situation sécuritaire de notre pays. Rapporte aouaga.com qui exploite une note à la presse de la DirCom Présidence du Faso.

Pendant plus de deux heures d’horloge, ajoute la source, le chef de l’Etat et les acteurs de la presse ont eu des échanges francs et sincères sur l’évolution de la menace, les groupes terroristes agissant sur le territoire burkinabè et leurs ambitions.

Tout en saluant le travail abattu par la presse pour l’animation de la vie nationale, le capitaine Traoré a interpellé les acteurs sur leur responsabilité dans la collecte et le traitement de l’information en cette période de crise qui menace même l’existence de notre pays. Il les a exhortés à plus de patriotisme et à éviter de servir la cause de l’ennemi dans leur travail. « Je ne vous demande pas de faire les éloges du Capitaine Traoré, mais traiter l’information de sorte à ne pas démoraliser les combattants au front », a indiqué le Président de la Transition aux patrons de presse.

Conscient que le terrorisme est aussi une guerre de communication, le Chef de l’Etat a invité les journalistes à jouer leur partition dans la reconquête du territoire en travaillant à galvaniser les troupes combattantes au front.

Après l’exposé du président de la transition, les acteurs du monde de la presse ont exposé leurs préoccupations aux autorités pour leur permettre de travailler avec plus de professionnalisme tout en contribuant à la lutte engagée contre le terrorisme. Ils ont souhaité la mise en place d’un cadre de concertation entre les journalistes et les forces armées nationales pour une franche collaboration entre les deux entités.